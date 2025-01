Stade Rennais. Ce que le transfert de Seko Fofana doit rapporter au Paris FC, Lorient et Bastia

Sur l’indemnité de 20 millions d’euros, le transfert de Seko Fofana au Stade Rennais va rapporter aux clubs qui l’ont formé.

A peine ouvert que déjà le marché des transferts du football français signe un coup d’éclat. Le Stade Rennais en est l’auteur, il vient officiellement de rapatrier en Ligue 1, le milieu de terrain Seko Fofana, ex-capitaine du RC Lens. Directeur général, directeur sportif et joueur du club breton ont livré leurs premières impressions. Désireux de revenir dans le football européen, Seko Fofana s’est laissé séduire par le challenge rennais que propose le coach argentin, Jorge Sampaoli.

L’opération est estimée à 20 millions d’euros, au bénéfice du club Al-Nassr en Arabie Saoudite. Au bénéfice aussi, dans le cadre du mécanisme de solidarité de la FIFA, des formations qui ont formé le joueur de 29 ans, né à Paris mais international ivoirien et champion d’Afrique des Nations en titre. Cela concerne trois clubs français en particulier.

Le Paris FC, Lorient et Bastia vont profiter du transfert

D’abord le Paris FC que Seko Fofana a fréquenté dans ses plus jeunes années. A douze ans (l’âge minimal pour entrer dans la grille de répartition de la FIFA) et jusqu’à ses 15 ans. Ensuite, il a évolué entre les murs du centre de formation du FC Lorient. Et plus tard, il a disputé une saison avec le SC Bastia, alors en prêt du club de Manchester City.

Sur le total de l’indemnité du transfert, le FC Lorient recevra la part la plus grosse, à 300 000 euros, sur le montant de 20 millions d’euros. Le Paris FC aura 200 000 euros et la moitié revenant au club corse.