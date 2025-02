La NBA est en fête cette nuit avec le All Star Game 2025.

C’est le rendez-vous incontournable de la mi-saison en NBA. La grand messe du basketball aux US et la réunion sur un même parquet des meilleures stars de la discipline. Entre show XXL et performances de haut vol, l’événement promet une nouvelle édition spectaculaire. C’est à voir dans la nuit de dimanche à lundi en France et cet All Star Game 2025 en direct streaming est seulement réservé aux abonnés de BeIn Sports, qui a les droits de la NBA en France. La chaîne sportive est accessible via Canal+, pour une offre complète du meilleur des programmes sportifs.

Suivez le All Star Game 2025 en direct streaming

Le All Star Game 2025 en direct streaming c’est uniquement sur BeIn Sports

Pour cette édition 2025, le format évolue avec un mini-tournoi opposant quatre équipes. Deux demi-finales précéderont une grande finale, offrant un suspense renouvelé et une intensité digne des plus grands rendez-vous. Parmi les stars en lice, le Français Victor Wembanyama défendra les couleurs de l’équipe menée par Charles Barkley, aux côtés de Nikola Jokic, Trae Young et Pascal Siakam. De son côté, Shaquille O’Neal a composé une formation impressionnante, avec des légendes comme LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant.

A suivre aux environs de 2h du matin à l’heure française

Les rencontres auront lieu dans la nuit de dimanche à lundi, avec un coup d’envoi programmé à 2h du matin (heure française). L’événement sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1, avec une prise d’antenne anticipée pour présenter les effectifs et les enjeux de ce tournoi inédit. C’est un programme immanquable pour tous les fans de basketball, qui promet spectacle et émotions au Chase Center de San Francisco.