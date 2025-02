Rennes – LOSC, c’est l’affiche de ce dimanche 16 février 2025 en Ligue 1.

C’est un match important de la 22ᵉ journée de Ligue 1 qui see joue ce dimanche soir, entre deux grosses cylindrées du championnat de France, mais l’une qui l’est plus que l’autre cette saison. Avec d’un côté, des Bretons en quête de confirmation et de l’autre, des Dogues en lutte pour le podium. La rencontre promet d’être disputée. Ce Rennes – LOSC 2025 en direct streaming est à voir en exclusivité et seulement sur DAZN, le diffuseur qui baisse ses prix pour tenter de séduire un plus large public français.

Pour regarder Rennes – LOSC 2025 en direct streaming

Seul DAZN diffuse le choc Rennes – LOSC 2025 en direct streaming

Depuis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc rennais, le club breton affiche un nouveau visage. Après un début de saison compliqué marqué par des changements d’entraîneurs, le Stade Rennais a redressé la barre avec deux succès consécutifs contre Strasbourg (1-0) et Saint-Étienne (0-2). Une dynamique à confirmer face à Lille, qui occupe une place dans le haut du tableau mais reste sur une période plus délicate. Battus à deux reprises lors des trois dernières journées, les Dogues devront réagir pour rester dans la course aux places européennes.

Au Roazhon Park et en prime time sur le diffuseur de la Ligue 1

Ce duel entre Rennes et Lille se jouera ce dimanche 16 février 2025 à 20h45, au Roazhon Park. La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN 1, qui propose la retransmission exclusive de huit des neuf matchs de Ligue 1 chaque journée. Le match pourra être suivi via différents supports connectés : télévision, ordinateur, tablette ou smartphone. C’est un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les amateurs de football français !