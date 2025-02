OGC Nice. Melvin Bard signe avec la famille Pinault

Nouvel agent pour Melvin Bard.

Du changement pour Melvin Bard. Ça n’est pas un transfert de club, le polyvalent gaucher de l’OGC Nice est solidement installé dans le collectif des Aiglons, depuis qu’il a quitté l’Olympique Lyonnais son club formateur, pour la Côte d’Azur et le GYM, au cours de l’été 2021. Mais s’il pense à s’en aller, il sera désormais épaulé par de nouveaux conseils.

Melvin Bard rejoint le groupe CAA

Melvin Bard vient en effet de rejoindre CAA Stellar qui va donc l’accompagner dans la suite de sa carrière. L’agence est une division sportive du plus large groupe Creative Artists Agency, basé aux Etats-Unis, qui appartient depuis l’automne 2023 à la famille Pinault ; la même qui veille aux intérêts du Stade Rennais, concurrent de l’OGC Nice en championnat de France de Ligue 1.

Melvin Bard (24 ans et prolongé par l’OGCN l’automne dernier jusqu’en 2028), rejoint dans le collectif de CAA Stellar, Eduardo Camavinga, les Mancuniens Omar Marmoush et Jack Grealish ou encore les milieux de terrrain, Fermín López et Kobbie Mainoo. Les Lyonnais, Moussa Niakhaté, Duje Caleta-Car et Nicolás Tagliafico, ainsi que la gardien de l’Olympique de Marseille, Gerónimo Rulli, en sont d’autres sur les terrains de la Ligue 1.