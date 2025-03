Adbelli, Fofana, Niane… Les jolies voitures des joueurs d’Angers SCO

Les joueurs d’Angers apprécient les cylindrées allemandes. – @lolo.jeanne

Une chose ne se dément pas dans les clubs de l’Ouest de la France qui évolue en Ligue 1, les cylindrées aux origines allemandes ont véritablement la cote sur le parking des joueurs. C’est le cas au FC Nantes, également au Stade Brestois ainsi qu’au Stade Rennais, pour quelques autres que nous avons observé.

Ça l’est également du côté des joueurs d’Angers SCO qui penchent très majoritairement pour des voitures signées de la marque à l’étoile, Mercedes, ou de sa concurrente aux anneaux, Audi. Sur les seize rapportées dans la vidéo ci-dessous, quatorze roulent dans un modèle produit en Allemagne et dix se partagent des Mercedes ou des Audi, en ajoutant également la Smart d’Ousmane Camara, dont Mercedes est un actionnaire.

Une Renault pour Haris Belkebla

Du côté des singularités à découvrir, Haris Belkebla a choisi une marque française, en l’espèce Renault, tandis que Abdoulaye Bamba se déplace en Range Rover. C’est clairement Ousmane Camara qui a la plus modeste, en prix mais aussi (et surtout) en gabarit et Jean-Eudes Aholou a le plus de chevaux sous le capot à bord du Porsche Cayenne.

Notons que ces véhicules ne sont pas nécessairement à la propriété des joueurs ; certains les louent, d’autres ont un sponsor automobile qui leur impose de rouler au service de la marque soutenue. Il arrive aussi que les joueurs aient plusieurs modèles dans leur garage personnel dont ils changent selon les besoins. Ou les envies.