Madandanda, Gouiri, Blas… Les jolis bolides des joueurs du Stade Rennais

Coup d’oeil sur les voitures des joueurs du Stade Rennais.

Tout ne roule pas parfaitement cette saison au Stade Rennais, sur le rectangle vert. Mais il faut bien reconnaître aux hommes de Jorge Sampaoli qu’ils ne se dérobent pas face à leurs supporters. L’attestent les images partagées sur les réseaux sociaux, prises à l’arrivée des joueurs au centre d’entraînement. Sollicités, tantôt pour des autographes sinon une photo, la plupart se livre de bonne grâce à l’exercice. Ça devient suffisamment rare pour être souligné.

Les voitures allemandes majoritaires sur le parking du Stade Rennais

C’est aussi l’occasion d’apprécier les jolies voitures de chacun. Du plus modeste, que la Peugeot 2008 du défenseur Alidu Seidu, à la plus sportive, la Porsche Carrera GTS du milieu international danois Albert Grønbæk, en passant la plus imposante de Lorenz Assignon, il y a de tous les modèles sur le parking des joueurs bretons.

Précisons qu’ils ont souvent d’autres modèles à leur compte et que tous ne sont pas forcément les propriétaires des véhicules. Une constante quand même ressort des images : les Rennais en pincent majoritairement pour les constructeurs allemands, Porsche (Grønbæk, Kalimuendo, Østigård, James, Blas, Santamaria), Mercedes (Jota, Mandanda, Mesiter, Assignon), Audi (Nagida, Ahamada, Gallon), ou Volkswagen, pour Adrien Truffert.