Kadewere, Pallois, Lafont… Les jolies voitures des joueurs du FC Nantes

Les voitures allemandes ont la cote sur le parking du FC Nantes.

Au FC Nantes aussi, les marques allemandes ont du succès. C’est le propre de beaucoup de footballeurs, notamment de ceux du Stade Rennais voisin, d’ailleurs les constructeurs Audi ou BMW sont-ils des partenaires privilégiés de plusieurs grands clubs. On pense en particulier à BMW (et avant Audi), qui chaque année fournissent aux staffs et aux joueurs des effectifs professionnels, des voitures de leur gamme.

Les Allemandes sont majoritaires sur le parking du FC Nantes

Sur le parking des Canaris, les marques Audi (Johann Lepenant, Jean-Philippe Gbami, Alban Lafont, Florent Mollet) et Mercedes (Mathis Abline, Tino Kadewere, Jean-Charles Castelletto, Herba Guirassy) sont les plus représentées, d’après les quelques images rapportées sur les réseaux sociaux. Ajoutons-y le groupe Volkswagen pour un autre née de l’autre côté du Rhin, qui compte Nathan Zézé en Golf, parmi ses sympathisants.

Nicolas Pallois roule dans le véhicule de son partenaire

Beaucoup de joueurs ont d’autres véhicules en leur possession. Le seul qui semble ne pas avoir le choix des marques et/ou des modèles est Nicolas Pallois. Car tel que c’est écrit en gros sur la portière de son bolide, il est un ambassadeur Jeep, l’une des divisions du groupe Stelantis. Le défenseur du FC Nantes a une voiture à son image : une Jeep Wrangler, une version qui en impose sur la route. Comme lui face aux attaques des équipes adverses!