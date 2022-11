Les salaires de 24 joueurs de l’équipe de France au Mondial 2022

25 Bleus, désormais réduits à 24 avec la blessure sévère de Lucas Hernandez, disputent la Coupe du monde 2022 de football. -@FFF

Avec tous les pépins physiques dont les joueurs ont été tour à tour les victimes, commençons par rappeler que manquent à l’appel de cette liste de Didier Deschamps, des profils précieux pour l’équipe de France et pour leurs clubs, qui comptent de fait, pour éléments revendiquant les plus gros salaires, chacun de leur côté. L’on pense à Pogba, à la Juventus Turin, N’Golo Kanté, à Chelsea, Karim Benzema, ou Lucas Hernandez qui vient gonfler le nombre, après le premier match contre l’Australie.

Des cadres de la France forfaits et le joueur le mieux payé du foot chez les Bleus

Néanmoins les Bleus comptent dans leurs rangs, la personnalité la mieux payée du football et même du monde sportif, cette année 2022. Car, depuis qu’il a prolongé avec le Paris Saint-Germain, peu avant l’été, Kylian Mbappé s’est hissé sur le toi du monde, avec un contrat à plus de 100 millions d’euros brut annuels, dont 66 millions environ, pour part fixe en salaire ; le reste découlant de primes à la performance, à la signature ou encore d’éthique.

Près d’une dizaine de millions d’euros bruts annuels le salaire moyen

De fait, avec ou sans Mbappé, le salaire moyen d’un joueur de cette équipe de France au Mondial 2022 varie de 7 à presque 10 millions d’euros brut annuels. Ce sont les estimations annuelles brutes de chacun, sans les bonus inclus dans les contrats et hors également, les revenus tirés du sponsoring. Les Bleus évoluent dans des pays, où les charges et les impôts diffèrent et parfois ne peuvent-ils par profiter des avantages locaux, comme les deux joueurs de l’AS Monaco, Axel Disasi et Youssouf Fofana ,sous régime fiscal de la France, quand leurs partenaires étrangers en club, sont exonérés d’impôts sur le revenu, sur le Rocher princier.

Les salaires des joueurs de l’équipe de France au Mondial 2022 de football

Joueur Club Salaire en 2022-23 Hugo Lloris Tottenham 6 M€ Alphonse Areola West Ham 7,14 M€ Steve Mandanda Stade Rennais 4,68 M€ Axel Disasi AS Monaco 1,92 M€