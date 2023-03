Les footballeurs les mieux payés de tous les temps

Trois en activités, un quatrième retraité, les footballeurs les mieux payés de tous les temps.

En ce début d’année 2023, le média spécialisé Sportico a classé les athlètes les plus riches de l’histoire. Celui-ci est dominé par l’ancien basketteur Michael Jordan, notamment grâce à sa marque éponyme, associé à Nike. Des stars du ballon rond sont également dans ce classement, l’occasion de découvrir l’identité des footballeurs les plus mieux payés de tous les temps.

Cristiano Ronaldo, footballeur le mieux payé de tous les temps

Lorsqu’il s’agit d’évoquer la fortune des footballeurs, le nom de Cristiano Ronaldo n’est jamais bien loin. Et pour cause, il a gagné 1,58 milliard de dollars, soit 1,48 million d’euros dans sa carrière. L’international portugais a rejoint Al Nassr, en décembre dernier, où il a signé un contrat mirifique. Il dispose d’un salaire de 200 millions d’euros annuel, et touchera l’équivalent de 500 millions d’euros, sur la durée totale de son contrat, qui prend fin en juin 2025. Outre son bail avec le club saoudien, la légende du Real Madrid possède également un contrat à vie avec son équipementier Nike, où il perçoit entre 20 et 25 millions d’euros chaque année.

Lionel Messi, deuxième footballeur le mieux payé de tous les temps

Son rival de toujours est également ici aussi dans son sillage ; à 35 ans, Lionel Messi cumule 1,48 milliard de dollars, (1,38 milliard d’euros). Au cours de sa carrière, il a notamment signé un des plus gros contrats de l’histoire du sport avec le Barça, lui permettant de gagner 555 millions d’euros, durant la période 2017-2021. Le champion du monde argentin est également l’ambassadeur mondial d’Adidas, marque à laquelle il est lié à vie, avec un contrat qui lui rapporte une vingtaine de millions d’euros chaque année. En 2022, il a gagné 55 millions d’euros grâce à ses sponsors.

David Bekcham et Neymar complètent le quatuor

David Beckham est le seul retraité de ce quatuor. A la fin de sa carrière sportive, il avait gagné l’équivalent de 700 millions de dollars. Plus d’une décennie plus tard, il est devenu un homme d’affaire avisé, notamment propriétaire de l’Inter Miami en MLS. Et ses gains ont presque doublé, non loin de 1,28 milliard de dollars (1,21 milliard d’euros). Neymar, enfin, pointe à la porte du milliard, à 830 millions d’euros, gagnés de ses salaires et primes en club et de ses (nombreux) sponsors puisqu’il est le footballeur qui en possède le plus. En 2022, le numéro 10 du Paris Saint Germain a gagné 87,5 millions d’euros, dont 23 millions d’euros grâce à ses partenaires commerciaux.

Les footballeurs les mieux payés de tous les temps

4. Neymar Jr = 855 M$ (803 M€)

3. David Beckham = 1,28 Md$ (1,21 Md€)

2. Lionel Messi = 1,48 Md$ (1,38 Md€)

1. Cristiano Ronaldo = 1,58 Md$ (1,48 Md€)