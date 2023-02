Lionel Messi: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Tout le monde connait Lionel Messi, alors forcément toutes les marques veulent s’associer à lui.

Au crépuscule de sa carrière sportive, Lionel Messi a gagné suffisamment de titres collectifs et individuels, pour être reconnu dans sa discipline comme l’un, sinon le GOAT ; comprendre le plus grand footballeur de l’histoire. Qui est ainsi considéré peut prétendre à toutes les révérences à son égard, des acteurs de son sport, de ceux qui le suivent au plus près et des annonceurs, désireux d’associer leur image à celle d’un champion unique.

Lionel Messi a commencé chez Nike avant de devenir l’image d’Adidas

Des sponsors, Lionel Messi encore aujourd’hui beaucoup et nombre sont ceux qui l’ont accompagné depuis ses débuts chez les professionnels. Le plus souvent de manière épisodique et, dans le cas d’Adidas, sur quasiment l’ensemble de sa carrière. Quasiment, car à ses débuts, c’est Nike qui lui fournissait chaussures et vêtements, avant que les deux ne se séparent, à l’initiative du père du joueur.

Son contrat d’équipementier pèse moitié des revenus du sponsoring

Depuis, il a uni son futur à celui de la marque aux trois bandes. La Pulga est en effet ambassadeur à vie de l’équipementier allemand, dans le cadre d’un partenariat valorisé à près d’une vingtaine de millions d’euros annuels. Ce seul contrat pèse presque la moitié de tous les revenus du sponsoring que génère Messi, donnés à 55 millions de dollars en 2022, par le magazine Forbes.

Mengniu et Socios.com pour les deux derniers signés par la Pulga

Pour d’autres commanditaires majeurs associés à Messi, il y a le groupe PepsiCo, pour les marques Lay’s, Gatorade et Pepsi. En 2021, Hard Rock Café l’a recruté pour cinq ans. Un an plus tôt, c’est le brasseur Budweiser qu’il rejoignait. A cette époque, il était alors considéré comme l’athlète le plus bankable dans le monde pour les annonceurs. Après cela, il a gagné de nouveaux partenaires commerciaux, notamment depuis qu’il est joueur du PSG. Le contrat le plus récent a été validé avec Mengniu, en marge du mondial au Qatar. Avant cela, il est devenu l’image mondiale de la plateforme Socio.com.

Des partenariats commerciaux qui se sont achevés

Il compte aussi actuellement, le soutien de longue date de Mastercard, il est encore un ambassadeur de Oreedoo, Leafty, d’Orcam, l’Arabie Saoudite pour sa promotion touristique ou encore de la marque de luxe Louis Vuitton, pour laquelle il a signé une campagne commerciale ultra-popularisé, avec Cristiano Ronaldo, pendant la dernière coupe du monde. Anciennement, Messi a aussi promu les marques Gillette, Turkish Airlines, EA Sports et Konami pour les jeux FIFA et PES, ou les téléphones Huawei.

Le champion du monde argentin est, selon Forbes, le troisième sportif le mieux rémunéré des sponsors dans le monde, après le jeune retraité du tennis, Roger Federer, la star NBA, LeBron James et le golfeur, Tiger Woods, et à égalité avec son alter-ego, Cristiano Ronaldo.