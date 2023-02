Neymar: La liste de tous ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

En plus de ses revenus tirés du football, Neymar en a gagnés de ses nombreux partenaires commerciaux.

Il est, selon une étude récemment partagée sur Sportune, le quatrième sportif le plus sponsorisé de la planète. Il a 36 commanditaires, dont certains plus confidentiels que d’autres. Neymar en affiche véritablement 26, qui sont des marques de tous domaines et origines, certains de ses partenariats sont régionaux, comme le géant de l’agroalimentaire chinois Yili ou celui du Brésil, Sadia, les chips asiatiques Mister Potatao, ou l’entreprise de création de contenu et de produits à destinations du mobile en Amérique Latine, Digible.

Le quatrième sportif le plus sponsorisé dans le monde

A la différence de son partenaire Kylian Mbappé qui fait le choix d’une sélection pointue des sponsors, Neymar est moins regardant. Il y a néanmoins des industries qui se retrouvent plus dans son image : le gaming en particulier (Konami, Facebook Gaming, Epic Game, Krafton, Plarium, Activision, Moonton), l’agroalimentaire (Yili, Budweiser, Sadia, Red Bull, Mondelez International, Mister Potato),

les jeux d’argent (Poker Star, Blaze), la mode (Replay, Superdry, les cosmétiques Above et Puma), et les nouvelles technologies (Nfstar, Netflix ou Ego).

Une ribambelle de partenaires mais des catégories sectorielles bien distinctes

S’y ajoutent à cela, les marques héritées de ses années au Paris Saint-Germain, les Qataris QNB, Ooredoo et Qatar Airways. Puma, son équipementier personnel, qu’il a rejoint en 2020 après avoir quitté Nike est le partenaire qui lui rapporte le plus. Selon Forbes, sur les 95 millions de dollars (87,5 M€) qu’il a gagné en 2022, 25 M$ (23 M€) sont le fait de ses accords commerciaux.