Top 20 des athlètes les plus sponsorisés dans le monde

Neymar est le footballeur qui compte le plus de sponsors personnels.

Les footballeurs font partie des personnalités les plus suivies au monde. Leurs fans sont très présents sur les réseaux sociaux. Une starification qui attire forcément de nombreux sponsors. Pourtant, comme l’indique un rapport de Sponsor United, plateforme de renseignement sur le sport et le divertissement, les stars du ballon rond ne sont pas forcément celles qui possèdent le plus de partenariats avec des marques. Seuls Cristiano Ronaldo, Neymar et Messi font partie de ce top 20 des athlètes les plus sponsorisés dans le monde.

Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo et une footballeuse dans le top 20

Dans son classement que le groupe réalise annuellement, Sponsor United révèle que seuls trois footballeurs et une footballeuse font partie du top 20 des athlètes comptant le plus de partenariats. Avec 36 sponsors, Neymar arrive à la quatrième place du classement, devant Messi, huitième (29), Alex Morgan, dixième (27) et… Cristiano Ronaldo, pourtant la personnalité la plus suivie sur Instagram avec 534 millions de followers, treizième avec 26 marques.

Le sportif le plus sponsorisé est un illustre inconnu

Le sportif le plus sponsorisé de l’année 2022 est… Rayquan Smith, un athlète universitaire de 21 ans. Il dispose de 58 accords avec des marques. Une surprise puisque ce jeune joyau de l’athlétisme, qui taquine également le football américain, est inconnu du grand public (seulement 4457 followers sur Twitter). Il devance le joueur de cricket – qui est un sport très suivi en Inde et au Pakistan notamment – Virat Kohli, qui en compte 45, et Kurt Busch, le pilote américain de NASCAR, qui dispose de 40 partenariats avec des marques.

Le nombre de sponsors n’est pas lié avec le niveau de notoriété

Toutefois ce classement doit être nuancé. Ce n’est pas parce qu’un sportif est moins sponsorisé qu’il est moins connu. Certains sélectionnent rigoureusement les contrats, sans manquer de sollicitations, à l’exemple Kylian Mbappé, qui a refusé d’associer son image à plusieurs sponsors. De plus, l’athlète ayant le plus de partenariats n’est pas forcément le mieux payé. D’après le magazine américain Forbes, qui s’est basé sur les revenus générés de mai 2021 à mai 2022, Roger Federer est le sportif qui a gagné le plus de revenus du sponsoring (90 M$) l’année dernière, jusqu’à sa retraite, devant LeBron James (80 M$), qui est 16ème et seul basketteur, au classement de Sponsor United, avec 24 sponsors.

Les 20 athlètes les plus sponsorisés dans le monde