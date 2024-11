Le potentiel commercial hors norme de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama affole les stats et records de la NBA. et ça plaît aux annonceurs.

Victor Wembanyama ne vit que sa deuxième saison en NBA, mais son potentiel dépasse déjà le cadre du sport pour toucher des sommets financiers. L’arrivée dans la ligue du jeune pivot français, numéro un de la draft 2023, a été saluée comme la plus attendue depuis celle de LeBron James. Doté d’un physique hors norme (2,26 m) et d’une polyvalence exceptionnelle, « Wemby » ne fait pas seulement rêver les fans, mais séduit aussi les grandes marques, qui voient en lui un atout commercial unique.

En à peine quelques mois après son arrivée, Wembanyama est devenu l’athlète le plus suivi des Spurs sur les réseaux sociaux, rassemblant des millions de fans. Cet engouement a permis aux Spurs d’attirer plus de monde à domicile, dès la premier année et d’ainsi augmenter les recettes de la franchise à la billetterie. En cette année 2024, Forbes estima la valorisation des Spurs de San Antonio à 3,85 milliards de dollars.

Un contrat déjà record signé avec Nike par Wembanyama

Avant même son entrée officielle dans la ligue, Wembanyama avait déjà signé avec des géants comme Nike, Fanatics, 2K Games et Barcode. Ces accords lui rapportent plusieurs millions annuels, dont un contrat historique de 100 millions de dollars avec Nike, surpassant le premier contrat de LeBron James avec la marque. Il est devenu pour l’équipementier américain, un athlète de tout premier ordre à qui la marque dédie ses propres collections capsules et autres éléments graphiques personnels, comme son logo inspiré des aliens.

S’il reste sélectif dans ses partenariats, Wembanyama a su s’associer à des marques variées : en plus de Nike pour les équipements sportifs, il représente Barcode, une marque de boissons énergétiques végétales cofondée par le joueur NBA Kyle Kuzma, et s’inscrit comme figure emblématique de Fanatics, leader du marché des articles de collection. Au printemps dernier, à quelques mois de Jeux Olympiques de Paris, il est aussi devenu l’image de la marque française de luxe, Louis Vuitton.

Son potentiel commercial dépasse même les plus grands de la NBA

Wembanyama n’a pas encore prouvé tout son potentiel en NBA, mais ses ambitions et son talent suscitent des attentes de carrière à la hauteur de celles de LeBron James ou Kevin Durant, deux figures majeures du sport et de la publicité. Pour les marques, Wembanyama pourrait devenir l’athlète européen le plus recherché de l’histoire, un visage connu des campagnes mondiales et un vecteur idéal pour élargir leur influence en Europe, en particulier dans des villes comme Paris. Ces collaborations commerciales actuelles et à venir, devraient l’inscrire dans une logique de rémunération proche sinon supérieure à celle de LeBron James, qui est une référence mondiale en la matière, avec 80 millions de dollars gagnés de ses seuls commanditaires.

Alors que le Français s’apprête à relever les défis sur le terrain, sa capacité à maintenir cet intérêt sera cruciale. Les sponsors et les fans attendent qu’il marque l’histoire de la NBA autant sur le plan sportif que commercial. S’il réussit, le Français pourrait redéfinir la place d’un joueur européen dans l’univers du sport-business américain.