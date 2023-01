Cristiano Ronaldo n°1, les 10 footballeurs les mieux payés d’Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo est, et de très loin, le footballeur le mieux payé d’Arabie Saoudite.

Médiatiquement, c’est un coup parfaitement réussi pour l’Arabie Saoudite que le transfert de Cristiano Ronaldo, au club Al-Nassr. Dans la logique pour le pays, de candidater à l’organisation d’un Mondial de la discipline, quoi de mieux que la personnalité la plus suivie dans le monde sur les réseaux sociaux, pour servir ses desseins. Sur l’arrivée de CR7 tout ou presque a déjà été dit, notamment sur sa rémunération monstrueuse, à l’équivalence de 200 millions d’euros par an. Cela permet, par ricochet de s’intéresser aux autres joueurs du championnat, qui le suivent sur la fiche de paie, sur la base de l’estimation du salaire annuel de chacun.

Cristiano Ronaldo payés plus de 20 plus que son dauphin, Ever Banega

Bien évidemment que les écarts entre le Portugais et le reste de la meute sont abyssaux. A multiple de 20 et plus, sur son premier dauphin, le milieu argentin, Ever Banega, anciennement pensionnaire des clubs de Valence, Atlético Madrid ou Séville en Liga et l’Inter Milan, en Serie A. Si Al-Nassr a tiré le gros lot avec Cristiano Ronaldo, son rival et club le plus titré du pays (18 sacre nationaux), Al-Hilal, a la plus forte densité de joueurs parmi les mieux payés du championnat. Ils sont sept sur les dix premiers.

Après CR7 l’Arabie Saoudite fantasme sur son meilleur rival, Lionel Messi

L’arrivée de CR7 dope les envies des dirigeants des clubs du pays, la preuve étant que depuis circule l’idée que Al-Hilal pourrait s’offrir Lionel Messi, en contrepartie d’un salaire encore plus épais (300 M€/an). Fantasme ou réalité ? Le fait est que le Portugais a ouvert la voie, en décomplexant peut-être d’autres que lui. Souvenons-nous que Ronaldo en personne, se disait réfractaire à l’idée d’une fin de carrière trop exotique. Mais comme le dit l’adage, seuls les imbéciles ne changent pas d’avis…

Les 10 footballeurs les mieux payés d’Arabie Saoudite

10. Andre Carrillo (Al-Hilal) = 3,5 M€/an

9. Gustavo Cuéllar (Al-Hilal) = 3,9 M€/an

8. Odion Ighalo (Al-Hilal) = 4,3 M€/an

7. Luciano Vietto (Al-Hilal) = 4,6 M€/an

6. Moussa Maréga (Al-Hilal) = 4,7 M€/an

5. Ahmed Hegazi (Al-Ittihad) = 5,8 M€/an

4. Talisca (Al-Nassr) = 6 M€/an

3. Matheus Pereira (Al-Hilal) = 6,3 M€/an

2. Ever Banega (Al-Shabab) = 9,8 M€/an

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) = 200 M€/an