Manchester United: Les salaires des Red Devils cette saison 2024-2025

A Manchester United cette saison, les salaires comptent parmi les plus élevés de la Premier League.

La rémunération ne fait pas forcément le succès. L’atteste la grille des salaires de l’équipe de Manchester United, cette saison 2024-2025 que vient de dévoiler le Daily Mail. À la tête de cette liste, trois joueurs perçoivent plus de 1,75 millions d’euros mensuels, illustrant à la fois l’ambition et les attentes élevées du club. Qui jusqu’ici peinent à se confirmer.

Bruno Fernandes et Casemiro au sommet de la hiérarchie

En haut du classement, Bruno Fernandes, capitaine et maître à jouer de l’équipe, a signé le mois dernier un nouveau contrat qui le propulse à plus de 20 millions d’euros brut annuels, à égalité avec le milieu brésilien Casemiro. Ce dernier, malgré des performances décevantes depuis le début de la saison précédente, reste l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif et continue de se battre pour sa place malgré des rumeurs de départ en Turquie.

Le duo est talonné par Marcus Rashford. L’attaquant anglais, auteur de seulement huit buts depuis la saison dernière, peine à retrouver la forme qui lui avait permis d’en marquer 30 lors de la campagne 2022-2023. Mason Mount, arrivé de Chelsea à l’été 2023, complète le top 5 avec Antony, deux joueurs qui n’ont pas encore pleinement répondu aux attentes ; Mount étant freiné par des blessures et Antony ne parvenant pas à s’imposer depuis son transfert onéreux.

La masse salariale de Manchester United avoisine les 400 M€

Au bas de l’échelle, le jeune Kobbie Mainoo, prometteur et désormais international anglais, ne touche qu’un peu plus de 100 000 euros par mois. Son éclosion rapide à Old Trafford devrait toutefois lui valoir une revalorisation salariale prochaine. Enfin, les dernières recrues estivales Matthijs de Ligt, Leny Yoro et Joshua Zirkzee gagnent respectivement 11,76 M€, 6,94 M€ et 6,33 M€ par an au cours d’une 1 livre qui égale 1,16 euros, tandis que les salaires de Noussair Mazraoui et Manuel Ugarte restent pour l’instant inconnus.

Au bilan de sa dernière saison 2023-2024, Manchester United a annoncé une masse salariale chargée à près de 393 millions d’euros. Elle devrait logiquement dépasser les 400 millions sur ce nouvel exercice sportif et comptable.

Les salaires des joueurs de Manchester United cette saison 2024-2025

Casemiro = 22,62 M€

Bruno Fernandes = 22,62 M€

Marcus Rashford = 21,11 M€

Mason Mount = 15,08 M€

Antony = 12,06 M€

Matthijs de Ligt = 11,76 M€

Harry Maguire = 11,46 M€

Christian Eriksen = 9,05 M€

Luke Shaw = 9,05 M€

Victor Lindelof = 7,24 M€

Lisandro Martinez = 7,24 M€

Andre Onana = 7,24 M€

Leny Yoro = 6,94 M€

Joshua Zirkzee = 6,33 M€

Diogo Dalot = 5,13 M€

Rasmus Hojlund = 5,13 M€

Tyrell Malacia = 4,52 M€

Jonny Evans = 3,92 M€

Alejandro Garnacho = 3,02 M€

Tom Heaton = 2,71 M€

Altay Bayindir = 2,11 M€

Amad Diallo = 1,75 M€

Kobbie Mainoo = 1,21 M€

Noussair Mazraoui = NC

Manuel Ugarte = NC