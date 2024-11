RC Lens – OM. Que sera le résultat de la rencontre selon les bookmakers ?

L’une des affiches du week-end en Ligue 1 que l’opposition de Lens et l’OM.

Pour cette 12e journée de Ligue 1, le RC Lens accueille l’Olympique de Marseille dans un choc qui s’annonce intense. Si les Sang et Or pointent à la 8e place, les Phocéens, actuellement 3es, veulent conforter leur position sur le podium. Alors, que nous disent les cotes des bookmakers sur ce duel au sommet ?

Le RC Lens part légèrement favori sur l’OM

Selon les experts, le RC Lens part légèrement favori avec une cote moyenne de 2,15 pour la victoire. Une victoire marseillaise est évaluée à 3,20, tandis que le nul, scénario souvent prudent dans ce genre de rencontre, est coté à 3,35. Les bookmakers anticipent une confrontation équilibrée, où chaque détail comptera pour faire pencher la balance.

Les cotes sur les scores exacts reflètent cette tension. L’issue la plus envisagée est un 1-1, proposé à 5,10. Cependant, Lens est aussi crédité d’un 1-0 (6,80) ou d’un 2-1 (6,70) comme scores probables. Côté marseillais, une victoire 0-1 reste possible à 8,80, tandis que l’hypothèse d’un 2-2 spectaculaire affiche la même cote. Les scénarios à plus large écart, tels qu’un 3-0 en faveur de Lens (14,00) ou un 0-3 pour l’OM (25,00), sont considérés comme des coups de théâtre peu probables.

Greenwood et/ou Sotoca pour claquer des buts

Côté marseillais, Mason Greenwood, véritable atout offensif, est le buteur le plus probable avec une cote de 2,90. Il est suivi par Luis Henrique (3,55) et Amine Harit, qui peut se montrer décisif malgré sa cote plus élevée (5,80). Chez les Lensois, en l’absence de Wesley Saïd, M’Bala Nzola, coté à 3,55 et Florian Sotoca à 2,85 sont les homme à surveiller pour débloquer la situation dans les moments clés.

Si le RC Lens bénéficie d’une petite faveur des cotes, rien n’est joué d’avance. Ce duel promet d’être âpre et disputé jusqu’au coup de sifflet final. Il est prévu ce samedi après-midi à partir de 17h.

