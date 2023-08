Lamborghini, jus d’Acai, saunas… Les étranges demandes de Neymar à Al-Hilal

Neymar s’est engagé deux ans avec le club d’Al-Hilal

La transfert de la star brésilienne, Neymar, du Paris Saint-Germain vers le club saoudien Al-Hilal pour un contrat de deux ans assorti d’un salaire colossal à près de 250 millions d’euros annuels fait grand bruit. Mais au-delà de cette somme vertigineuse, Neymar a fait des demandes pour le moins inhabituelles.

Huit voitures de luxe dont une Bentley, une Lamborghini et une Aston Martin

Le footballeur de 32 ans a formulé en plus plusieurs requêtes particulières auprès des dirigeants d’Al-Hilal selon les informations de The Sun. Parmi ces demandes figurent huit voitures de luxe, dont une Bentley Continental GT, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracan, d’une valeur totale estimée à près de 600 000 euros. De plus, il aurait demandé que les frais liés à ses séjours à l’hôtel, au restaurant et dans les villes qu’il pourrait visiter pendant ses jours de congé soient couverts par le club.

Neymar voudrait 5 employés à temps complet à son service

À son domicile, Neymar souhaite avoir son réfrigérateur constamment garni de jus d’Acai de sa marque favorite, ainsi que des boissons Guarana pour ses amis et sa famille. En termes d’aménagements, il aurait également demandé la présence de trois saunas dans sa maison, en plus de cinq personnes à son service à temps plein. Ces employés incluraient notamment un chef sous-chef pour assister son propre chef cuisinier venu du Brésil, ainsi que deux personnes en charge de l’entretien.

Une piscine de 40 mètres de long et 25 chambres pour accueillir ses proches

Neymar va même jusqu’à spécifier la piscine de sa maison, qu’il veut d’une taille minimale de 10 mètres de large sur 40 mètres de long. La résidence qu’il occupe doit comporter au moins 25 chambres pour accueillir confortablement amis, famille et entourage. Neymar devient la star la mieux payée de la Saudi Pro League. Son contrat le place devant Cristiano Ronaldo à Al-Nassr et Karim Benzema à Al-Ittihad. Le vestiaire d’Al-Hilal accueille également d’autres noms notables comme Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ainsi que l’ancien joueur du Barça, Malcom.