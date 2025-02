Stade Rennais. Les 10 recrues les plus chères au CV de Habib Beye

Habib Beye a reçu d’importants moyens de son nouveau club dans le money time du mercato de janvier.

Il n’aura suffi que de quatre jours pour que Habib Beye étoffe un palmarès sur le mercato jusqu’alors quasiment vierge. C’est qu’avant d’embrasser la fonction d’entraîneur en Ligue 1, sur le banc du Stade Rennais, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille s’est d’abord essayé plus modestement au service du Red Star, en National. Avec des moyens qui n’avaient rien à voir.

Quatre recrues pour autant de jours passés avec le Stade Rennais

Ceci dit, le club breton l’a mis dans d’excellentes conditions en recrutant pas moins de quatre nouveaux joueurs dans la dead-line du mercato de janvier, en plus des précédentes du début de marché, qui n’entrent elles pas, au top 10 des recrues les plus chères de Habib Beye. Top 10 ou plus précisément top 8 pour les 8 qui sont payantes, le reste des joueurs mis à sa disposition l’ont été avec le club de Saint-Ouen, soit sous la forme de transferts libres, sinon de prêts.

Six mois pour convaincre et plus si affinités

Habib Beye a six mois pour convaincre ses employeurs de le maintenir à son poste et alors d’élargir encore plus le classement qui est le sien. Six mois comme la durée de son contrat signé avec le Stade Rennais qui inclus une saison automatique de plus en cas de maintien de l’équipe en Ligue 1.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Habib Beye

Anthony Rouault, du VfB Stuttgart au Stade Rennais (2025) = 13 M€

Mousa Tamari, de Montpellier au Stade Rennais (2025) = 8 M€

Kazeem Olaigbe, du Cercle Bruges au Stade Rennais (2025) = 5,25 M€

Ismaël Koné, de l’OM au Stade Rennais (2025) = 1 M€ (prêt)

Ayanda Sishuba, de l’Hellas Vérone au Stade Rennais (2025) = 500 000 €

Paolo Gozzi, du Genoa au Red Star (2023) = 120 000 € (prêt)

Fodé Doucouré, du Stade de Reims au Red Star (2022) = 50 000 €