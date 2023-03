Harry Kane: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Harry Kane est un personnage discret, ça n’empêche l’adhésion des marques à son sujet.

Au crépuscule de sa carrière (à 29 ans, il a encore quelques belles années devant lui), il sera peut-être toujours l’homme d’un seul club : les Spurs de Tottenham. Capitaine du collectif londonien, Harry Kane l’est aussi de l’équipe nationale des Three Lions. Personnage discret autant qu’influent sur ceux qui l’entourent, l’attaquant anglais n’en doit pas moins régulièrement se plier à l’exercice des sponsors.

Nike pour principal partenaire commercial de Harry Kane

Au fil du temps et de sa carrière, il en a compté plusieurs. De surcroît dans les périodes de Coupe du monde, comme celle récemment disputée au Qatar. Son premier partenaire commerciaux est celui qui le chausse et l’habille : son équipementier Nike. C’est aussi le plus rémunérateur, son contrat est estimé à 4 à 5 millions d’euros annuels, sur les 6 millions que lui vaudraient la contribution de tous ses partenaires commerciaux.

Des marques plus nombreuses en période de compétitions internationales

Harry Kane est en plus l’image des jeux Fortnite, des casques Beats by Dre, du chocolat Cadbury, du soda Coca-Cola, et de la marque de mode Hugo Boss. Il sert ou a aussi servi la communication de Topps, une entreprise spécialiste des cartes de collection, à la frontière de Panini ou de Sorare. Harry Kane revendique encore des collaborations avec Amazon, Toca Social et Stat Sports.

Sa communauté digitale, un atour pour attirer des sponsors

« Le profil de Harry continue d’intéresser, les marques choisissant de travailler avec lui sur divers médias et via ses réseaux sociaux, qui comptent plus de 30 millions d’abonnés », écrit-il à ce sujet sur son site officiel. Presque un abonné sur deux aux réseaux sociaux du joueur l’est sur sa page Instagram.