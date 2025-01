F1, le film. les dessous du budget de la superproduction

Une superproduction sur la F1 bientôt sur les écrans de cinéma.

Sobrement nommé « F1 », le film sur la discipline reine du sport automobile sur les écrans de cinéma en juin 2025, a déjà dévoilé un premier teaser, ayant dépassé les 5,5 millions de vue sur Youtube. L’occasion pour Sportune de dévoiler l’aspect financier du film.

Le film ayant le label Apple Original Film et Jerry Bruckheimer, réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun Maverick) et porté par l’acteur Brad Pitt, a soulevé une rumeur d’un budget de 300 millions de dollars. Un chiffre de production sur-évalué. Il sera plutôt proche 255 millions de dollars (incluant 10% d’augmentation à cause de la grève des scénaristes d’Hollywood l’an dernier).

Dans le détail, la société de production anglaise Copper participera à hauteur de 20% du budget du film (environ 30 millions de dollars), Dawn Appolo Film (Lewis Hamilton), Jerry Bruckheimer Film et Plan B (Brad Pitt) sont des producteurs artistiques. Une partie du budget de production provient des avantages fiscaux de divers pays visités par le film.

63 millions d’avantage fiscaux

Le Royaume-Uni, la Hongrie, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, le Japon, Las Vegas, Abu Dhabi et Mexico seront visibles dans le film. Certains proposent de généreuse contribution fiscale, en échange d’un temps de présence à l’écran. Ainsi, Abu Dhabi aurait accordé jusqu’à 25 millions de dollars et le Royaume-Uni environ 30 millions, qui rembourseront l’investissement de Copper Production dans le film. Le reste des productions européennes accordant au total 8 millions de dollars d’aide. Soit un cumul de 33 millions de dollars.

Un sponsoring de 85 millions de dollars

Un autre point est le sponsoring de la voiture. L’astuce consiste à obtenir des partenaires du film, sous la forme d’un placement de produits et de marques. Ainsi, Expensify, société de logiciel a déboursé l’équivalent estimé de 30 millions de dollars, pour être très visible sur la monoplace noire du film. Geico, EA Sport, AMG Mercedes et Shark Ninja environ 10 millions chacun, IWC Shaffhansen et Tommy Hilfinger environ 5 millions, Petronas et MSC Cruise environ 2,5 millions. Soit un total de 85 millions de dollars. Plus que le sponsoring de l’écurie Haas F1 Team en 2024, par exemple.

L’investissement d’Apple dans le film

La réalité l’emporte sur le fantasme. Apple Original Film a vu ses budgets fortement se réduire depuis 18 mois. L’idée que le géant américain débourse une énorme somme est à mesurer. Son investissement sera plutôt de 70 ou 75 millions de dollars. Tandis que Warner Bros, pour distribuer le film au cinéma déboursera environ 30 millions de dollars.

L’investissement de Liberty Media

Quant à Liberty Media, promoteur de Las Vegas et Mexico City, il aurait déboursé environ 32 millions de dollars, pour mettre en avant ces deux courses. Cela faisant qu’au total le budget du film avoisine les 255 millions de dollars.