Des pubs plus chères sur TF1 au Mondial 2023 de rugby qu’au foot au Qatar

A domicile et ambitieux de surcroît, les Bleus feront-ils sauter la banque pour TF1 ?

Un peu moins d’un an se seront écoulés entre les deux événements, l’un – le Mondial 2022 de football au Qatar -, s’est achevé avec succès pour TF1, à la faveur des Bleus en finale de l’événement. L’autre, la Coupe du monde de rugby 2023, reste à jouer, du 8 septembre au 28 octobre prochain. La première chaîne sera encore un diffuseur officiel (avec M6), des rencontres du tournoi qui se disputera en France. C’est l’une des raisons qui expliquent les tarifs commerciaux de la chaîne, à cette occasion.

Jusqu’à 350 000 € la réclame à la mi-temps du Mondial 2023 de rugby avec la France

Si l’équipe de France y est, elle facturera jusqu’à 350 000 euros l’écran publicitaire, à la mi-temps de la finale (de 175 000 à 190 000 euros, dans le cas où elle n’y serait pas), contre 330 000 euros que les marques ont payée pour s’associer à la finale du foot. Plus tôt dans le tournoi, le match d’ouverture mettra aux prises, le 8 septembre, la France à la Nouvelle-Zélande. Une vraie affiche de gala, peut-être une finale avant l’heure, pour laquelle il faudra payer de 270 000 à 290 000 euros, pour trente secondes de réclame, à la mi-temps (245 000 €, le France – Australie, premier des hommes de Deschamps, au Qatar).

Avec ou sans les Bleus, les tarifs commerciaux diffèrent largement

Ce sera ensuite, 200 000 euros pour France – Uruguay et 250 000 euros contre l’Italie. Puisque TF1 aura aussi la diffusion de quarts ou de demi-finales, avec les Bleus au rendez-vous, il en coûtera 290 000 euros à la mi-temps en quarts (contre 140 000 € sans), et 320 000 euros la demi-finale (et 155 000 € sinon).

Les tarifs de la publicité en finale du Mondial 2023 de rugby sur TF1, avec l’équipe de France

Début de programme = 220 000 €

Mi-temps/1re coupure = 350 000 €

Mi-temps/2e coupure = 330 000 €

Mi-temps/3e coupure = 350 000 €

Prolongations = 263 000 €

Tirs aux buts = 263 000 €

Remise de la Coupe = 290 000 €