Classement final des affluences en parcages adverses en Ligue 2

Les supporters de l’ASSE ont massivement soutenu leurs joueurs, en déplacement cette saison 2022-2023 de Ligue 2.

Comme dans le championnat de France élite de la Ligue 1, la saison 2022-2023 de la Ligue 2 a connu une augmentation significative de l’affluence dans les espaces visiteurs des stades. Avec un total de 48 078 supporters présents lors des 356 rencontres ayant accueilli au moins un supporter en secteur visiteurs, on constate une moyenne de 135 supporters visiteurs par match.

Plus de la moitié pour l’ASSE, les Girondins, le SM Caen et le HAC

Cette saison, les clubs de Ligue 2 ont enregistré une forte augmentation de leurs supporters en déplacement. Plusieurs équipes se distinguent, notamment l’AS Saint-Étienne, le FC Girondins de Bordeaux, le SM Caen et le Havre AC, dont les supporters représentent 53% de l’affluence totale des espaces visiteurs de la ligue. D’autres clubs tels que le FC Sochaux Montbéliard, le FC Metz, le SC Bastia, l’En Avant Guingamp et le Grenoble Foot 38 ont également mobilisé plus de 100 supporters en moyenne lors de leurs déplacements.

+ 114% de soutiens en parcage adverse pour l’AS Saint-Etienne

La progression du nombre moyen de supporters présents lors des rencontres à l’extérieur est également notable pour certains clubs. L’AS Saint-Étienne enregistre une augmentation de 114%, suivie par le Grenoble Foot 38 avec une hausse de 110%, l’EA Guingamp avec une progression de 103% et le Havre AC avec une augmentation de 91%. Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation de l’affluence. Tout d’abord, les clubs ont mis en place une préparation minutieuse des déplacements des supporters : des renforts sécuritaires à la faveur d’une meilleure coordination des services d’état et des clubs, l’adoption d’un tarif visiteurs unique de 5€ en Ligue, l’intégration du parcours supporters visiteurs dans le règlement de la LFP et la réduction des mesures administratives, disciplinaires et sanitaires.