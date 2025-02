Le stade Raymond-Kopa d’Angers a fait le plein pour la visite de l’OM, ce dimanche.

A part l’Olympique de Marseille dans son Orange Vélodrome et à un degré moindre le Olympique Lyonnais à Bollaert-Delelis, les plus grands écrins des clubs de la Ligue 1 étaient de réception ce week-end. Quand bien même tous n’ont pas été rempli, à l’instar du Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, il y avait du monde en tribunes, de vendredi à dimanche, à l’occasion des rencontres de la 21e journée.

Une moyenne supérieure au reste de la saison

Un total estimé ce lundi matin par le journal L’Equipe à 258 193, soit une moyenne à l’occasion des neuf rencontres disputées de 28 688, légèrement en-deçà de l’affiche de samedi soir entre l’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais, dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard. Mais légèrement au-dessus, par contre, de la moyenne de la saison en cours, à 27 316.

Que des matchs à plus de 15 000

De surcroît, aucun match ne s’est disputé à moins de 15 000 spectateurs, c’est une donnée rare qui mérite d’être relevé. Et saluée. Avec la visite de l’Olympique de Marseille, ce dimanche soir, Angers SCO a rempli son stade Raymond-Kopa, qui évolue sinon à l’ordinaire à plus ou moins 13 000 en moyenne et l’AS Monaco, le club aux affluences les plus faibles de l’élite, était en déplacement.

Les affluences de la 21e journée de Ligue 1

Paris SG – AS Monaco = 45 000

Olympique Lyonnais – Stade de Reims = 43 489

LOSC Lille – Le Havre AC = 39 515

AS Saint-Etienne – Stade Rennais = 30 385

FC Nantes – Stade Brestois = 25 050

OGC Nice – Olympique Lyonnais = 22 586

RC Strasbourg – Montpellier HSC = 19 042

Angers SCO – Olympique de Marseille = 17 325

AJ Auxerre – Toulouse FC = 15 801