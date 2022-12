Les clinquantes voitures des Anglais au Mondial. En quoi roulent-ils ?

Des Urus et d’autres puissants bolides, pour les joueurs de l’équipe d’Angleterre au Mondial 2022, au Qatar.

Au Range Rover, longtemps le véhicule préféré des footballeurs de la Premier League anglaise, s’est substitué un autre modèle, d’un plus lointain constructeur : l’Urus de Lamborghini. Le SUV de la marque italienne connait un vrai succès d’estime chez les stars du ballon rond, du Royaume-Uni ou d’ailleurs. Dans le collectif des Three Lions, ils sont au moins un par ligne à en posséder un, du gardien Jordan Pickford, à Luke Shaw en défense, en passant par Kalvin Phillips au milieu, ou James Madison (avec une Hurucan de la même marque, en plus), Mason Mount et Raheem Sterling devant.

Les Urus ont remplacé les Range Rover sur le parking des stars du foot anglais

Des Range Rover, ils s’en trouvent quand même dans le garage de certains des joueurs du collectif de Gareth Southgate, chez Jack Grealish, Harry Kane, Harry Maguire ou Raheem Sterling qui les cumule. Comme les joueurs français qu’ils affrontent en quart de finale du Mondial (et des Bleus qui soutiennent la comparaison sur les voitures de chacun), la majorité des Three Lions ont plusieurs modèles à leur disposition.

Quand il n’a pas son Urus, il arrive à Luke Shaw de rouler en Rolls Royce Cullinan. Le capitaine Harry Kane alterne entre Jaguar F-Pace, Range Rover de Land Rover ou une Bentley Continental. Raheem Sterling compte également un Mercedes G63 AMG. Trent Alexander-Arnold et Aaron Ramsdale en ont un aussi. Comme Marcus Rashford, qu’il associe à une rare Mercedes-AMG GLE 63 revisité par le préparateur Brabus. Découvrez-quelques-unes des voitures des joueurs de l’équipe d’Angleterre en images, dans le diaporama ci-dessus.