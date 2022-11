Les clinquantes voitures des Bleus au Mondial, en quoi roulent-ils ?

Il y en a des prêtées, des personnalisées, des puissantes ou des familiales… Les Bleus ont tout type de voitures en leur possession.

Pieds au plancher sur le rectangle vert, à la conquête d’un nouveau titre au Mondial 2022. Les Bleus sont dans le match, le temps d’une coupe du monde, ils ont laissé leur quotidien derrière, en France, en Angleterre, en Italie… et partout ailleurs où ils évoluent le reste de la saison. Salariés et donc payés par leurs clubs, certains ont l’avantage de voitures de fonction, à l’instar des joueurs du Real Madrid, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, mais aussi Karim Benzema qui ont reçu les clés d’une BMW, sponsor de leur club, juste avant de partir, au Qatar.

C’est Benzema qui avait les voitures les plus exceptionnelles chez les Bleus

Jusqu’à son forfait sur blessure, Karim Benzema était celui de tous, qui conduit les automobiles les plus exceptionnelles et qui a, en sa possession des engins totalement inaccessibles au commun des mortels. Cela donne parfois l’image d’un joueur bling-bling, mais tel qu’il l’a déjà confié, ses achats sont étudiés, calqués sur la rareté ou la valorisation possible des bolides. Ainsi sa Bugatti Veyron « pur sang », qui n’existe qu’en cinq exemplaires dans le monde.

Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini ou Bugatti

Comme le Ballon d’or en titre, la majorité des joueurs de l’équipe de France ont plusieurs voitures en leur possession. Parmi celles repérées par la rédac de Sportune, pour plus chères ou remarquables, citons l’inédite Bentley Continental GTC Mansory « or rose », du gardien Alphonse Areola (qui a aussi une Ferrari 812 Superfast), la Rolls Royce Wraith d’Antoine Griezmann, le volumineux Mansory G720 Performance à plus de 300 000 euros, de Lucas Hernandez ou le SUV Lamborghini Urus jaune poussin, de son frère Théo. L’Urus est actuellement l’un des engins les plus en vues dans le football, Tchouaméni, Camavinga et Koundé en ont un aussi, dans le contingent des Bleus.

Kylian Mbappé n’aurait pas le permis de conduire

Enfin, Kylian Mbappé, a qui la rumeur prête toute sorte de voitures éprouvées et une Ferrari qu’il aurait en propriété. Seulement se dit-il que l’attaquant du PSG n’a pas le permis de conduire et d’ailleurs vient-il régulièrement aux entraînements de son club, conduit par un chauffeur.