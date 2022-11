Real Madrid: De nouvelles voitures de fonction pour Benzema et co

BMW est passé par le Real Madrid livrer ses voitures aux joueurs et au staff merengue.

C’est une sorte de Noël en automne, pour Karim Benzema, qui tire tous les bénéfices personnels, mais aussi collectifs, de sa carrière de footballeur professionnel. Couronnée roi de la planète foot en 2022, avec toutes les attentions que cela apporte, l’attaquant de l’équipe de France est aussi verni, avec les sponsors de son Real Madrid.

Une autre BMW (et de fonction celle là) pour Karim Benzema

Lui, mais pas que, puisque tous ses camarades avec lui ont reçu les clés, d’une nouvelle voiture de fonction. Et non des moindres puisque le club merengue compte le constructeur automobile BMW, comme « partenaire mobilité ». C’est en vertu de ce sponsoring que la marque allemande est venue prêter à tout le collectif des joueurs et du staff professionnels, des véhicules de sa gamme.

Une marque allemande en remplace une autre au Real Madrid

C’est la première pour BMW, qui succède à sa concurrente Audi, restée presque vingt ans comme commanditaire du Real Madrid. Karim Benzema, Luka Modric et co vont désormais rouler à bord de modèles électriques, ceux fraîchement commercialisés par le groupe : des iX xDrive50 pour les uns, des i4 M50, aux autres. Les premiers se vendent aux environs de 100 000 euros, les autres sont moins chers, à près de 70 000 euros.

Voitures de fonction au Real Madrid : Qui a pris quoi ?

Thibaut Courtois: BMW i4 M50

Andriy Lunin: BMW i4 M50

Daniel Carvajal: BMW iX xDrive50

Eder Militao – BMW i4 M50

David Alaba: BMW i4 M50

Jésus Vallejo: BMW i4 M50

Nacho Fernandez: BMW iX xDrive50

Alvaro Odriozola: BMW iX xDrive50

Lucas Vazquez: BMW iX xDrive50

Antonio Rüdiger: BMW iX xDrive50

Ferland Mendy: BMW i4 M50

Toni Kroos: BMW iX xDrive50

Luca Modric: BMW iX xDrive50

Eduardo Camavinga: BMW iX xDrive50

Fede Valverde: BMW iX xDrive50

Aurélien Tchouameni: BMW i4 M50

Dani Ceballos: BMW i4 M50

Eden Hazard: BMW iX xDrive50

Karim Benzema: BMW i4 M50

Marco Asensio: BMW i4 M50

Vinicius Junior: BMW i4 M50

Rodygo: BMW iX xDrive50

Mariano: BMW iX xDrive50

Carlo Ancelotti: BMW i4 M50