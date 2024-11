L’évolution du salaire de Zlatan Ibrahimovic en carrière

Une carrière à plus de 150 millions d’euros de salaires pour Zlatan Ibrahimovic.

De la Juventus à l’AC Milan, en passant par Manchester United et le PSG, Zlatan Ibrahimovic a marqué le football moderne non seulement par son talent mais aussi par ses émoluments records. Retour sur le parcours financier d’une légende du football.

Des revenus qui sont montés crescendo jusqu’au PSG puis Manchester United

Lorsqu’il débarque en Serie A lors de la saison 2004-2005, le jeune attaquant suédois perçoit un salaire « modeste » de 1,7 million d’euros à la Juventus. Une somme qui paraît aujourd’hui dérisoire au regard de sa future trajectoire salariale. La progression de ses salaires suit une courbe ascendante qui reflète son statut grandissant dans le football européen.

L’Inter Milan et le FC Barcelone lui offrent 12 millions d’euros annuels, avant que le Paris Saint-Germain ne pousse les enchères jusqu’à 14 millions lors de ses deuxième et troisième saisons dans la capitale française. C’est à Manchester United que l’attaquant suédois atteint son apogée financier avec un salaire annuel de 15 millions d’euros, confirmant son statut de superstar mondiale du football.

Zlatan Ibrahimovic a considérablement réduit son salaire en traversant l’Atlantique

Son passage aux LA Galaxy marque une nouvelle étape : d’abord avec un salaire de 1,5 million pour sa première saison (tronquée) n’étant pas alors un « joueur désigné », qu’il deviendra la saison suivante ; un statut lui valant une revalorisation significative à 6,5 millions d’euros pour l’exercice 2019. Pour son retour en Italie, Ibrahimovic accepte un contrat plus modéré, entre 3 et 4 millions d’euros jusqu’en juin 2020, avec une possible augmentation à 7 millions à l’ajout des bonus.

Sur l’ensemble de sa carrière (2004-2019), les estimations évaluent ses gains salariaux à plus de 150 millions d’euros, un chiffre qui témoigne de sa longévité au plus haut niveau et de sa capacité à monnayer son talent.

L’évolution du salaire de Zlatan Ibrahimovic en carrière