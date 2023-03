Verstappen, à bord du jet personnalisé à 15 M€ aux couleurs de sa Red Bull

Max Verstappen a son propre jet privé depuis deux ans environ.

A la bonne heure au rendez-vous d’une nouvelle saison, le champion du monde en titre de F1, Max Verstappen. Le pilote néerlandais est, comme ses pairs qui lui disputent les trophées, un globe-trotter qui passe une large partie de l’année loin de ses pénates. Pour voyager, il a sa propre disposition un jet privé, modèle Falcon 900EX.

Un, jet aux couleurs de sa Red Bull pour Max Verstappen

Anciennement à la propriété du groupe Virgin de l’entrepreneur anglais Richard Branson, il est depuis 2021 dans le giron de Max Verstappen, qui l’exploite via Exxaero, une société batave de transport aérien privé. L’appareil est aux couleurs bleu marine et rouge orangé, de la livrée de la Red Bull, de l’homme à battre sur les circuits de la Formule 1.

Il existe même un compte pour suivre ses déplacements

De construction française par Dassault, le Falcon 900EX est le plus récent, commercialisé depuis 1996. Et 2008, en ce qui concerne celui de Verstappen. Il peut accueillir de 12 à 14 personnes à son bord, en plus des 2 membres de l’équipage aux commandes. Il est long de 20 mètres, de plus de 27 d’envergure et de 7,55 mètres en hauteur. Comble de la notoriété, Max Verstappen a même un compte sur les réseaux sociaux qui suit tous les déplacements de son jet (sans que l’on ne sache à chaque fois si l’athlète est à son bord). Dernier voyage observé en date : Al-Basra en Iraq, au mois de février.

