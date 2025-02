Real Madrid. A combien s’élève la fortune de Florentino Perez en 2025 ?

En 2025, Florentino Perez est la 35 fortune d’Espagne.

Elle est en augmentation de 140 millions d’euros sur un an. Quoi ? La fortune estimée de Florentino Perez, le président du Real Madrid. C’est selon une étude du média espagnol El Mundo, qui classe l’homme d’affaires de 77 ans, à la 35e place des personnalités les plus riches d’Espagne en 2025, avec une fortune de 1,810 milliard d’euros. L’estimation contraste avec celle du magazine Forbes, qui avance une fortune personnelle à 3,2 milliards. C’est peut-être parce que El Mundo la communique en net.

Ce n’est pas à ses activités à la tête du Real, qu’il doit son patrimoine, mais à son groupe ACS qu’il a fondé et qu’il dirige, dans l’univers du BTP. Selon la publication du Monde version espagnol, sa fortune, après une baisse significative au sortir de la crise de la Covid, est en hausse régulière depuis 2022. L’évaluation est calculée sur la période du 25 février 2024 au 16 de ce même mois de l’année en cours.

Florentino Perez n’est pas le patron le plus riche du foot espagnol

D’une entreprise à une autre, Florentino Perez joue sur tous les fronts, et il ne semble pas, malgré son âge qui avance, vouloir prendre du recul. Preuve en est qu’il a récemment été conforté en janvier dernier, à la présidence de la Maison Blanche pour quatre années de plus. Il était le seul candidat à sa réélection.

Sous sa gouvernance, en deux périodes distinctes (de 2001 à 2006, puis de 2009 jusqu’à ce jour), le Real Madrid a tout gagné sportivement et le club est aussi devenu une référence économiquement, étant le plus valorisé du monde du football selon Forbes, à 6,13 milliards d’euros et le premier dans l’histoire à franchir, au bilan du 30 juin dernier, le seuil du milliard d’euros de chiffre d’affaires sur une saison, hors opérations sur le marché des transferts.

Florentino Perez doit toutefois courber l’échine au classement des entrepreneurs du football espagnol les plus riches, puisque l’étude d’El Mundo place Fernando Roig, le patron du Villarreal CF et propriétaire de Pamesa (compagnie de céramiques), plus haut dans la hiérarchie, à la 25e place, avec une fortune donnée à 2,095 milliards d’euros.