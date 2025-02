Lamine Yamal. Salaire, durée, les détails de sa prolongation avec le Barça

L’extension du contrat de Lamine Yamal au Barça est prête. Faut-il juste qu’il attende d’atteindre la majorité.

Dans les coulisses du Camp Nou, un nouveau chapitre se prépare pour l’un des talents les plus prometteurs du football mondial. Lamine Yamal, à seulement 17 ans, est en passe de sceller son avenir avec le FC Barcelone, confirmant son statut de pépite générationnelle.

Le club catalan ne cache pas son ambition : verrouiller durablement celui qui est déjà considéré comme un élément stratégique de l’effectif. Les négociations, menées tambour battant, devraient aboutir à une prolongation historique le jour de ses 18 ans, le 13 juillet prochain.

Un Contrat à la Hauteur du Talent

Un salaire valorisé à la hauteur des cadres du vestiaire

Les contours du futur contrat dévoilés par le média Sport.es se dessinent : un salaire estimé entre 7 et 8 millions d’euros, qui fera de Yamal l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’équipe, derrière les deux plus gros salaires de Robert Lewandowski et Frenkie de Jong. Un investissement qui traduit la confiance absolue du club envers ce jeune prodige.

Formé à La Masia, Lamine Yamal incarne la renaissance du modèle barcelonais : un talent local, explosif, capable de faire vibrer les tribunes et de porter les espoirs d’un club historique.

Le joueur lui-même n’a jamais caché son attachement : « Le Barça est le club de ma vie », déclarait-il récemment. Une conviction qui résonne parfaitement avec la stratégie du club, déterminé à construire son projet autour de jeunes talents comme Yamal.