Mbappé au PSG 10e à 35 748€, les maillots les plus chers vendus sur MatchWornShirt

Le maillot de Mbappé porté à l’occasion de son match de Ligue des champions face à Newcastle s’est vendu plus de 35 000 euros.

https://www.sportbible.com/football/football-news/cristiano-ronaldo-lionel-messi-kylian-mbappe-matchwornshirt-075535-20250205

Le marché des maillots de match portés par les stars du football atteint des sommets. MatchWornShirt, entreprise néerlandaise fondée en 2017 par les frères Bob et Tijmen Zonderwijk, s’est imposée comme le leader de ce secteur particulier de la vente des maillots portés en matchs officiels, en collaborant avec plus de 300 clubs professionnels.

Le site britannique SportBible a rencontre le duo de fondateurs et à cette occasion, a pris connaissance du top 10 des tuniques les plus chères depuis la création de leur plateforme. C’est Lionel Messi qui domine ce palmarès, avec six tuniques dans le top 10, dont le record absolu : un maillot du PSG porté lors d’un match contre Reims en janvier 2023, vendu pour 49 446€. Cette pièce, particulièrement recherchée car associée au Nouvel An lunaire, illustre l’importance des éditions limitées dans ce marché de collectionneurs.

Près de 40 000 € pour le dernier maillot de Cristiano Ronaldo avec Manchester United

Cristiano Ronaldo occupe deux places dans ce classement, dont son dernier maillot porté avec Manchester United, cédé pour 39 148€. Cette vente exceptionnelle est liée à son contexte historique : le Portugais n’est jamais revenu au club après ce match, laissant le maillot non signé, contrairement aux habitudes du club.

Plus récemment, le jeune prodige de Chelsea Cole Palmer a fait une entrée remarquée à la 7e place. Son maillot porté lors d’un quadruplé contre Brighton s’est vendu 34 411€ à un fan singapourien. Kylian Mbappé complète ce top 10 avec un maillot du PSG porté en Ligue des Champions contre Newcastle, adjugé pour 35 748€.

Pour garantir l’authenticité de ces précieuses tuniques, MatchWornShirt innove en intégrant des puces « Fabricks » aux maillots. Le PSV Eindhoven est devenu en avril 2024 le premier club à adopter cette technologie, bientôt suivi par le Paris Saint-Germain, l’AS Roma et le Club Bruges.

Les 10 maillots les plus chers vendus sur MatchWornShirt

Lionel Messi = 55 019 €

Lionel Messi = 50 517 €

Cristiano Ronaldo = 45 012 €

Lionel Messi = 43 623 €

Cristiano Ronaldo = 43 206 €

Lionel Messi = 42 786 €

Cole Palmer = 41 127 €

Lionel Messi = 37 405 €

Lionel Messi = 35 869 €

Kylian Mbappé = 35 748 €