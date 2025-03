ASSE. Ce que l’ASSE doit encore payer et recevoir sur le transfert des joueurs

L’ASSE attend plus d’argent qu’elle n’en doit sur les opérations de trading.

On veut bien prendre le pari que le rapport sera inverse au prochain bilan des Verts publiés par la direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Car soutenue par son nouvel actionnariat et direction en place, l’AS Saint-Etienne a plus dépensé cette saison pour se renforcer, qu’elle n’a engrangé par la cession de joueurs.

Tandis qu’au dernier bilan du 30 juin 2024, tel que l’a communiqué le gendarme financier du football français cette semaine, l’ASSE a plus d’argent en attente qu’elle n’en doit à d’autres clubs, dans le cadre de ses opérations sur le marché des transferts.

Un peu plus de 3 M€ dettes et le double en créances

Comprendre que sur les négociations à paiements échelonnées dans le temps, Sainté à des dettes vis-à-vis d’autres équipes, mais aussi des créances à l’inverse. Traduit par les chiffres, elle doit 3,017 millions d’euros à de tierces formations, mais elle en espère plus du double – 7,399 millions d’euro -, à plus ou moins long terme, les échéances n’étant pas connues, ni même la nature exacte des opérations et les joueurs concernés.

Le différentiel s’est toutefois notablement resserré sur un an, puisqu’en 2023 lees créances des Veets sur lee mercato s’élevaient à 9,654 M€, contre seulement 878 k€ de dettes à rembourser.