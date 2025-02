Le Stade de Reims bénéficiaire en 2024, mais c’est grâce au mercato

Le Stade de Reims demeure bénéficiaire, en particulier grâce au produit de sa formation de joueurs.

Le Stade de Reims n’est pas beaucoup plus à l’abri que les autres, même s’il demeure solide aux entournures. Au centre d’une récente polémique liée à la recette de la Coupe de France qu’il n’a pas laissé à son adversaire amateur le club de Bourgoin-Jallieu (N3), Reims compte ses sous. Il y est contraint par des dépenses qui dépassent le produit de son activité et qu’il ne peut que compenser grâce aux bénéfices du marché des transferts.

Soutenu par la cession d’Ekitike au PSG, Reims augmente son bénéfice

C’est précisément ce que révèlent les comptes officiels du club champenois sur la saison 2024, que Sportune a consulté. A savoir que le Stade de Reims, s’il a certes bouclé l’exercice au 30 juin dernier avec un bénéfice de 667 428 euros net, en augmentation de plus de 375% sur un an, n’y parvient que par le truchement du marché du marché des transferts et les 63 millions d’euros et un peu plus de produits générés, dont presque une moitié tient à la seule cession de Hugo Ekitike au Paris SG.

Dans son rapport, le SDR note : « Si le Stade de Reims n’est pas en danger notamment grâce à une formation prolifique en talents, à un trading considérablement accentué avec des risques toujours mesurés, aux bons résultats sportifs mais aussi aux contrats commerciaux en augmentation. le club doit activer tous les leviers de développement pour maintenir un budget avoisinant les 80 millions d’euros dans un football français en crise. »

Les charges de l’exploitation augmentent plus que le produit

A Reims, tout a augmenté d’une saison à un autre, mais le produit de l’activité (+22,4%), moins vite que les charges (+35,3%). Et ce notamment, en raison d’une masse salariale chargée désormais à plus de 50 millions d’euros, 30,8% supérieure en 2024 versus 2023. Hors trading, le chiffre d’affaires progresse de moindre mesure (+11), à 33,9 millions d’euros, dont 19,6 millions des droits TV, 5,5 millions de la billetterie et le reste reposant principalement au commercial, merchandising et produits VIP.

Le Stade de Reims ambitionne le top 5 français

Le Stade de Reims ambitionne de s’installer à terme dans le top 5 du football français et mise en ce sens sur axes : optimiser l’organisation du club, adapter les infrastructures aux évolutions, maintenir un budget avoisinant les 80 millions d’euros et se développer à l’internationale.