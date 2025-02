Le Parc des Princes accueille le match retour de qualification à la Ligue des champions 2025 entre le PSG et Brest.

Le champion de France en titre n’est plus qu’à 90 minutes d’une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Vainqueur sans appel (3-0) lors du barrage aller, le club de la capitale aborde ce match retour avec une large avance. Mais en football, la prudence reste de mise, et les hommes de Luis Enrique devront terminer le travail au Parc des Princes. Pour nee rien manquer de ce PSG – Brest 2025 en direct streaming, il faudra se bancher sur Canal+ Foot, et c’est à suivre à partir de 21h.

Pour voir PSG – Brest 2025 en direct streaming

Réservé aux abonnés de Canal+ Foot le retour PSG – Brest 2025 en direct streaming

Sur la scène nationale, le PSG écrase la concurrence cette saison. Et en Europe, l’équipe de Luis Enrique commence à trouver son rythme, comme en témoigne la démonstration du match aller face à Brest. Avec un effectif largement supérieur sur le papier et une dynamique positive, Paris aborde ce match retour avec sérénité.

Des Bretons au pied du mur avec un gros handicap à remonter

Côté breton, la tâche s’annonce titanesque. Lourdement battus chez eux, les hommes d’Éric Roy espèrent un exploit retentissant au Parc des Princes. Pour cela, il faudra réaliser un match parfait, tant défensivement qu’offensivement, et espérer une défaillance parisienne. Un scénario rare, mais pas impossible dans l’histoire de la compétition.

Le coup d’envoi de cette rencontre décisive sera donné ce mercredi 19 février à 21h00 au Parc des Princes. Les amateurs de football pourront suivre ce duel en direct sur Canal+ Foot, qui détient les droits de diffusion de ces barrages de la Ligue des Champions.

Les compositions probables de part et d’autre

Pour ce match retour, Luis Enrique devra composer sans Warren Zaïre-Emery. Mais avec son effectif pléthorique, le technicien espagnol pourra compter sur un trio offensif dynamique et une défense expérimentée pour verrouiller la qualification.

En face, Brest devra faire sans plusieurs cadres, dont Del Castillo, Salah et Amavi. Un défi supplémentaire pour Éric Roy, qui misera sur la solidité de son bloc défensif et l’efficacité d’Ajorque et Sima en attaque pour espérer faire douter le PSG.

Brest (probable) : Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara – Camara, Lees-Melou, Magnetti – Faivre – Ajorque, Sima.

Avec une qualification qui lui tend les bras, le PSG a tout en main pour poursuivre son aventure européenne. Mais Brest, sans pression, tentera de jouer crânement sa chance. Un match à suivre avec attention.