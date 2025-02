Champions NBA en titre, les Celtics sont aussi sur le podium des masses salariales de la NBA 2024-2025.

Cette saison 2024-2025 les Boston Celtics affichent une masse salariale particulièrement épaisse qui reflète leurs ambitions. Champions NBA en titre, les Celtics n’ont pas lésiné sur les moyens pour construire leur effectif, se classant en tête de la Conférence Est et troisième de toute la NBA en termes de dépenses.

Le duo de stars Jaylen Brown (49,21 M€) et Jayson Tatum (34,85 M€) représente à lui seul près du tiers du budget, détenant deux des plus importants contrats de l’histoire de la NBA. Un investissement qui porte ses fruits puisque les Celtics sont dans le haut du panier des franchises de leur conférence. Derrière eux, le trio Holiday-Porzingis-White complète l’armature avec des salaires conséquents, respectivement 30 M€, 29,27 M€ et 18,82 M€.

Si la franchise dépasse largement les différents seuils (« luxury tax », « second apron »), la direction reste sereine. Brad Stevens peut en effet compter sur un noyau dur contractuellement sécurisé jusqu’en 2026, avec notamment ses cinq joueurs majeurs sous contrat.

Seules interrogations pour l’avenir : le vétéran Al Horford (9,5 M€), en fin de contrat, qui pourrait soit prolonger à moindre coût soit prendre sa retraite, mais aussi Luke Kornet à l’intérieur. Si les finances font pâlir les comptables, les résultats sportifs et le titre de champion donnent raison à cette politique ambitieuse des Celtics. Comme dit l’adage : le succès a un prix.

Les salaires des Celtic de Boston cette saison 2024-2025

Jaylen Brown = 49,21 M€

Jayson Tatum = 34,85 M€

Jrue Holiday = 30 M€

Kristaps Porzingis = 29,27 M€

Derrick White = 18,82 M€

Al Horford = 9,5 M€

Payton Pritchard = 6,7 M€

Luke Kornet = 2,8 M€

Baylor Scheierman = 2,49 M€

Xavier Tillman = 2,24 M€

Neemias Queta = 2,16 M€

Sam Hauser = 2,09 M€

Jordan Walsh = 1,89 M€

Jaden Springer = 1,52 M€