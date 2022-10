F1 2022: Tous les salaires des pilotes du championnat du monde

Champion du monde en titre, parti pour le rester, Max Verstappen compte désormais dans le haut du panier des salaires des pilotes de F1. Seul Lewis Hamilton gagne plus que le Néerlandais.

Alors que la saison 2022 de F1 arrive dans sa dernière ligne droite, Max Verstappen a sérieusement pris une option pour obtenir son deuxième titre de champion du monde des pilotes. L’occasion pour notre partenaire, le Business Book GP de vous dévoiler les salaires du plateau pour la saison 2022.

Hamilton, Verstappen, Alonso et Vettel pèsent plus de la moitié des salaires cumulés

Pour la saison 2022, les pilotes cumulent un total de 190,35 millions d’euros de salaires. C’est 16% se plus que par rapport à l’exercice 2021. Les champions du monde, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso et Sébastian Vettel représentent 51% de ce total. La moyenne des salaires cette saison est de 9.5 millions d’euros.

Des rémunérations qui progressent pour les Français Gasly et Ocon

Pierre Gasly et Esteban Ocon, tous deux vainqueurs de Grand Prix, ont vu leur rémunération augmenter cette saison, proche des 6 à 8 millions d’euros, chacun. Cela dépendant des primes de résultats, obtenus en courses. Pour le trio de tête, c’est Lewis Hamilton, Max Verstappen et Fernando Alonso, qui forment le podium des plus gros salaires de la saison 2022.

Les salaires des pilotes du championnat F1 2022 selon le Business Book GP

Lewis Hamilton (Mercedes) = 45 millions d’euros

Max Verstappen (Red Bull) = 32 millions d’euros

Fernando Alonso (Alpine) = 17 millions d’euros

Sébastian Vettel (Aston Martin) = 17 millions d’euros

Daniel Ricciardo (McLaren) = 15 millions d’euros

Charles Leclerc Ferrari) = 14 millions d’euros

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) = 10,5 millions d’euros

Sergio Perez (Red Bull) = 10 millions d’euros

Carlos Sainz (Ferrari) = 9,5 millions d’euros

Lando Norris (McLaren) = 8,5 millions d’euros

George Russel (Mercedes) = 8 millions d’euros

Esteban Ocon (Alpine) = 8 millions d’euros

Pierre Gasly (Alpha Tauri) = 6 millions d’euros

Kevin Magnussen (Haas) = 4,5 millions d’euros

Lance Stroll (Aston Martin) = 4 millions d’euros

Alex Albon (Williams) = 2 millions d’euros

Nicholas Latifi (Williams) = 1,5 millions d’euros

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) = 1 millions d’euros

Mick Schumacher (Haas) = 1 millions d’euros

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) = 0,85 millions d’euros

Rendez-vous vite ici sans plus tarder, pour vous procurer l’édition 2022 du Business Book GP