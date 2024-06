RC Lens: L’évolution de la masse salariale et ce qu’elle pèse sur les revenus

Le RC Lens a annoncé du changement dans son organigramme et les nouveaux hommes place vont avoir des objectifs clairement définis dont l’un vise à réduire les salaires des joueurs et du staff professionnels.

C’est l’une des annonces faites ce lundi par Joseph Oughourlian en conférence de presse et l’un des premiers objectifs qui incombent à Pierre Dréossi, le nouveau directeur général du RC Lens, que de réduire la rémunération des joueurs et du staff professionnel.

L’une des missions de Dréossi sera de réduire les salaires

« Il y aura réduction de la masse salariale », a dit le patron du club lensois, cité par la Voix du Nord présent sur place. « Elle ne descend pas à la même vitesse que nos revenus (augmentent, ndlr). On n’a pas mis ce que j’aurais voulu qu’on puisse mettre de côté. On n’a pas le troisième paiement CVC, beaucoup d’incertitudes sur les droits TV. On verra si on fait quelques belles ventes de joueurs. Ce ne sera peut-être pas aussi profitable que l’an passé. »

Une masse salariale record en 2023 pour le RC Lens

C’est qu’avant de se qualifier pour la Ligue des champions disputée cette saison 2023-2024, la masse salariale du club a presque doublé, d’une saison à une autre, d’après les chiffres officiels de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). En 2023, pour la dernière saison comptable connue elle était de 65,1 millions d’euros charges incluses et la huitième plus élevée en Ligue 1.

Depuis la saison 2014-2015 au terme de laquelle le RC Lens fut relégué en Ligue 2, la masse salariale a toujours augmenté, plus ou moins fortement et il est toutes les raisons de penser qu’elle a encore progressé sur la saison 2023-2024 qui se termine ce 30 juin, soutenue par la qualification du club dans la prestigieuse C1.

Plus des trois quarts du chiffre d’affaires du club en 2023

En quatre ans, de la fin 2020 pour le retour du RCL dans l’élite à l’exercice 2023, la masse salariale chargée à augmenté de 230,5%. Mais plutôt que de ce qu’elle coûte en terme de charges, c’est ce qu’elle représente sur les revenus du club que Joseph Oughourlian tient à réduire. En 2023, ces salaires valaient presque 76% du chiffre d’affaires des Sang et Or, indépendamment des opérations nouées sur le marché des transferts.

Le club n’aura plus CVC pour l’aider à équilibrer les comptes

Soit plus de trois quarts des recettes et encore la direction a-t-elle prises des mesures, sinon pour réduire les salaires, à tout le moins accroître les revenus (aidée en cela par l’apport de CVC), puisque en 2020 au sortir de la Ligue 2, puis en 2021, pour le retour dans l’élite, le ratio masse salariale/produit de l’exploitation était déficitaire à respectivement 133,65% et 103,94%.

Comparatif des salaires et du chiffre d’affaires au RC Lens