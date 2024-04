RC Lens: La masse salariale explose chez les Sang et Or

Le RC Lens accroît ses investissements pour se hisser durablement dans le haut du tableau de la Ligue 1.

Et dire que les chiffres à venir sont ceux pré-saison de la Ligue des champions, cela suppose donc qu’ils vont encore augmenter au bilan de cet exercice 2023. Déjà entre le 30 juin 2022 et le suivant un an plus tard, la masse salariale du RC Lens a considérablement gonflée tel que l’indiquent les chiffres publiées par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

Plus de 65 M€ la masse salariale du RC Lens en 2023

Ils font état d’une augmentation de 71% de la masse salariale sur un an, passant de 38 millions d’euros charges incluses en 2022 à 65,1 millions au bilan du dernier exercice. A l’échelle de la Ligue 1 cela demeure dans des standards moyens, l’équivalent la huitième plus épaisses du championnat de France sur la saison dernière.

La volonté de s’installer durablement dans le gratin de la Ligue 1

Mais depuis le retour du club en Ligue 1, elle a d’abord quasiment doublé de 19,7 millions d’euros charges comprises en 2020 à 34,7 millions en 2021. Et donc 38 millions en suivant. Une progression qui témoigne de l’ambition croissante du club lensois pour s’installer durablement dans le haut du panier des ambitieux de la Ligue 1.