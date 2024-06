RC Lens: 100 M€ de ventes espérées, mais combien valent les joueurs sur le mercato ?

Elye Wahi est le joueur à la plus forte valorisation dans l’effectif du RC Lens.

Joseph Oughourlian, en conférence presse ce lundi, a dévoilé le nouvel organigramme du club qu’il dirige et évoqué par la même occasion, la nécessité pour le RC Lens d’assainir les finances. Cela passe par une réduction de la masse salariale qui, tel que nous l’avons analysé sur Sportune, augmente chaque année et pèse lourd sur les revenus générés par le club.

Le RC Lens viserait 100 M€ de ventes sur le prochain mercato

Cela passe aussi par la cession de joueur et un retour sur indemnités de transfert sur le mercato. Ce lundi est avancé le chiffre de 100 millions d’euros imputé par RMC à l’AFP. Au-delà de la somme relativement élevée, que représente-elle à l’échelle du RC Lens ? Pour en avoir une idée nous avons relevé la valorisation des joueurs du collectif nordiste sur ce marché des transferts. En prenant pour base d’observation à la fois les données de Transfermarkt et celles de l’Observatoire du football, CIES et en y ajoutant l’échéance contractuelle puisque de la longueur de chacune dépend la valorisation des joueurs.

Un collectif valorisé dans son ensemble à plus ou moins 200 M€

Il en ressort que dans un cas comme dans l’autre, vise 100 millions d’euros de bénéfices sur le mercato revient à céder l’équivalent de la moitié environ de l’effectif actuel. En précisant que dans le cas du CIES, les valeurs communiquées sur la plateforme ne sont pas fixes, elles soit supérieures soit inférieures à une estimation donnée. En rappelant aussi, et surtout, que le prix d’une cession ne dépend que du club vendeur en accord évidemment avec l’acheteur.

Combien valent les joueurs du RC Lens sur le mercato ?

Joueur Valorisation Transfermarkt Valorisation CIES Fin de contrat Brice Samba 15 M€ > 10 M€ 2028 Kevin Danso 25 M€ > 20 M€ 2027 Facundo Medina 25 M€ > 20 M€ 2028 Jonathan Gradit 4,5 M€ > 5 M€ 2026 Abdukodir Khusanov 2,5 M€ > 10 M€ 2027 Deiver Machado 4 M€ > 5 M€ 2026 Massadio Haidara 2 M€ < 5 M€ 2025