PSG – Manchester City. Qui va gagner ce match de la peur selon les bookmakers ?

C’est un choc et, étonnamment, un match de la peur que se livrent le PSG et City se mercredi en Ligue des champions.

Dans ce duel crucial entre deux géants en difficulté, les bookmakers donnent un léger avantage au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, pourtant en position délicate au classement (26e), est favori avec une cote de 2,35, contre 2,65 pour Manchester City (24e) et 3,70 pour le match nul.

Cette confrontation entre deux des plus gros budgets de la compétition devrait, selon les opérateurs de paris, offrir un spectacle riche en buts. Le score le plus probable serait un match nul 1-1 (cote de 5,90), suivi d’une victoire parisienne 2-1 (7,30) ou d’un succès des Citizens 1-2 (7,80).

Un match serré et Haaland pour buteur

Du côté des buteurs, Erling Haaland fait figure de favori avec une cote de 2,05. Le Norvégien devance l’attaquant parisien Gonçalo Ramos (2,55) et le milieu offensif Phil Foden (3,45). Bradley Barcola et Marco Asensio complètent le top 5 des potentiels buteurs avec des cotes respectives de 3,10 et 3,15.

Les scénarios plus prolifiques en buts ne sont pas exclus par les bookmakers, même s’ils apparaissent moins probables. Un 3-3 est ainsi coté à 25,00, tandis qu’une victoire parisienne 4-1 s’affiche à 25,00. En revanche, les scores fleuves comme le 5-5 semblent peu envisageables avec une cote moyenne à plus de 200,00.

Cette rencontre entre deux équipes aux abois s’annonce donc serrée selon les pronostiqueurs, avec un léger avantage au Paris SG qui pourrait profiter de l’avantage du terrain pour relancer sa campagne européenne.