Mercato. La plus grosse vente de chaque club de la Ligue 1

Un Mbappé toujours record pour Monaco et la Ligue 1.

C’est une affirmation qui ne se dément pas et tendrait même à s’amplifier encore plus, depuis la nouvelle négociation à la baisse des droits de l’audiovisuel pour la période 2024 à 2029 : La Ligue 1, que la LFP nomme Ligue des talents, vend particulièrement bien les siens. De tous temps et plus encore quand elle y est financièrement contrainte.

Il arrive quand même parfois que ces talents restent, en évoluant d’une équipe du championnat élite vers une autre. Comme Kylian Mbappé, quand il a quitté le cocon formateur de l’AS Monaco pour rejoindre le Paris Saint-Germain en 2017. A 180 millions d’euros le transfert, c’est toujours un record pour le club princier et plus largement la Ligue 1.

Dans un même registre, Elle Wahi a rapporté 30 millions d’euros qui l’a formé pour filer au RC Lens en 2023. Depuis, le jeune attaquant a changé deux fois de plus de clubs. Certains record sont anciens, particulièrement celui de Djibril Cissé avec l’AJ Auxerre. L’ancien attaquant de l’équipe de France est le seul de la liste ci-dessous à ne désormais plus être un footballeur en activité.

La plus grosse vente de chaque club de la Ligue 1

Monaco = Mbappé (180 M€)

Paris = Neymar (90 M€)

Lille = Pépé (80 M€)

Lyon = Ndombélé (62 M€)

Rennes = Doku (60 M€)

Marseille = Batshuayi (39 M€)

Lens = Openda (38,5 M€)

Saint-Etienne = Fofana (35 M€)

Montpellier = Wahi (30 M€)

Nice = Seri (30 M€)

Reims = Ekitike (28,5 M€)

Toulouse = Diop (25 M€)

Angers = Reine-Adelaïde (25 M€)

Auxerre = Cissé (20 M€)

Strasbourg = Diallo (18 M€)

Nantes = Sala (17 M€)

Brest = Faivre (15 M€)

Le Havre = Kadewere (12 M€)