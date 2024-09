Une course à plusieurs vitesses, entre les riches clubs de la Ligue des champions et d’autres beaucoup plus modestes.

La course au milliard d’euros de revenus n’a jamais été aussi proche de son dénouement. D’ailleurs, le Real Madrid a-t-il été le premier à la revendiquer, ou plutôt à l’anticiper d’ici la fin de cet exercice comptable de la saison 2024-2025. Mais gagner beaucoup d’argent signifie aussi pour certains d’en perdre. Le foot en particulier est à ce point concurrentiel que beaucoup d’équipes sont en déficit structurel, avec des charges qui augmentent saison après saison.

Real, PSG, Bayern, City… Tous en course pour le milliard de revenu

C’est notamment le cas du PSG en France, qui peut compter sur la puissance de son actionnariat d’état, le Qatar, pour éponger les pertes. A l’inverse, le Bayern Munich est l’exemple le plus remarquable d’une gestion sportive et financière ultra-rigoureuse et bénéficiaire depuis plus de trente ans, sans discontinuer. A l’occasion de cette saison 2024-2025 de la Ligue des champions, cinq à six équipes se tiennent en tir groupé, sur le plan financier.

Des budgets plus modestes pour le LOSC, Monaco et Brest

Ce top 15 des plus gros budgets de la Ligue des champions 2024-2025 est le nôtre à Sportune, des officiels communiqués directement par les clubs ou des estimations basées sur les comptes déposés par chacun. A l’exception du PSG, il n’inclut aucun des trois autres clubs français en compétition, que sont l’AS Monaco, le LOSC et le Stade Brestois qui ont des budgets prévisionnels bien plus modestes, tel que nous l’avons précédemment détaillés sur le site.

Les 15 plus gros budgets de la Ligue des champions 2024-25

1. Real Madrid (Espagne) = 940 M€

2. Paris SG (France) = 860 M€

3. Bayern Munich (Allemagne) = 850 M€

4. Manchester City (Angleterre) = 830 M€

5. FC Barcelone (Espagne) = 830 M€

6. Liverpool (Angleterre) = 700 M€

7. Juventus (Italie) = 590 M€

8. Arsenal (Angleterre) = 530 M€

9. Borussia Dortmund (Allemagne) = 515 M€

10. Inter Milan (Italie) = 470 M€

11. Atlético Madrid (Espagne) = 410 M€

12. RB Leipzig (Allemagne) = 400 M€

13. AC Milan (Italie) = 400 M€

14. Bayer Leverkusen (Allemagne) = 290 M€

15. Aston Villa (Angleterre) = 260 M€