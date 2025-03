Johannes Boe vers une étonnante reconversion ?

La fin d’une carrière en biathlon mais pas forcément sportive pour la légende Johannes Boe.

À l’heure où le légendaire biathlète norvégien dispute ce dimanche la dernière course de sa carrière, une question se pose : que fera Johannes Boe une fois les skis et la carabine définitivement rangés ? Si le champion aux multiples Globes de cristal tire sa révérence, il semble déjà avoir des idées précises pour son après-carrière.

Après des années de domination sur les pistes enneigées du circuit mondial, Johannes Boe, 36 ans, se prépare à tourner une page majeure de sa vie sportive. Mais le champion norvégien, connu pour son tempérament de compétiteur, n’envisage pas une retraite paisible loin des terrains de sport. « Faire partie d’un environnement basé sur la performance, comme une équipe, est quelque chose que je connais et qui me manquera probablement le plus lorsque je prendrai ma retraite, » a notamment confié au début de l’hiver, le quintuple champion olympique à l’agence NTB. « Il y aura de la place pour une autre discipline, » a-t-il ajouté, laissant entrevoir ses ambitions futures.

Le foot après le biathlon pour Johannes Boe ?

La reconversion qui se dessine pourrait surprendre plus d’un passionné de sports d’hiver. C’est vers le football, sport roi en Norvège comme ailleurs, que Johannes Boe semble tourner son regard. Un choix qui n’est pas totalement fortuit puisque le biathlète a posé ses valises à Kongsvinger, ville de 17 000 habitants située à une centaine de kilomètres au nord-est d’Oslo, et connue pour sa ferveur footballistique.

« J’aime le sport et j’aime le football. Kongsvinger est une ville de football, je vais souvent voir les matches à domicile et si je peux apporter quelque chose, je vais essayer de le faire, » explique Boe, qui a déjà mis un pied dans l’univers du club local évoluant en deuxième division norvégienne.

Ce n’est pas uniquement sur le terrain que le champion pourrait apporter sa contribution. Son réseau et sa notoriété ont déjà permis au Kongsvinger IL d’attirer plusieurs sponsors, démontrant que les talents de Boe dépassent le cadre purement sportif. « Si Johannes nous rejoint, cela peut être une recrue extraordinaire, » s’enthousiasme un responsable du club. D’autant que le biathlète ne serait pas totalement novice balle au pied, ayant visiblement des qualités techniques non négligeables dans ce domaine.

« J’ai essayé de me vendre et j’espère qu’ils m’ont trouvé une place, » a plaisanté Johannes Boe, qui semble aborder cette potentielle reconversion avec l’humilité et la détermination qui l’ont caractérisé tout au long de sa brillante carrière sur les pistes de biathlon.

Alors que le rideau tombe sur l’une des plus grandes carrières de l’histoire du biathlon, une nouvelle aventure pourrait bien commencer pour le champion norvégien, prouvant une fois de plus que les grands champions ne connaissent pas vraiment la retraite, juste de nouveaux défis à relever.