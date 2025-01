PSG. Jackpot pour le Barça grâce au transfert de Xavi Simons

Le transfert de Xavi Simons du PSG au RB Leipzig va aussi rapporter au Barça qui l’a formé dans ses plus jeunes années.

Onze matchs et puis s’en va définitivement du Paris Saint-Germain, l’attaquant néerlandais, Xavi Simons. Le club de la capitale vient de réussir une juteuse bascule en cédant au RB Leipzig un joueur qu’il a recruté libre dans le courant de l’été 2022, alors qu’il n’avait que 16 ans.

Il restait un an et demi de contrat à l’international batave avec le PSG, que le champion de France a négocié contre une indemnité de 50 millions d’euros pouvant s’élever jusqu’à 80 millions d’euros avec les bonus. L’opération est largement profitable pour le Paris SG, elle l’est aussi pour le FC Barcelone qui va empocher plus ou moins un million d’euros, sans même avoir bougé dans cette opération.

Une manne providentielle pour un Barça financièrement étriqué

Le club blaugrana percevra sa part au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA, qui prévoit de récompenser les clubs formateurs. Xavi Simons a passé ses jeunes années dans la pouponnière à talents du club catalan et à ce titre, le FC Barcelone percevra a minima 750 000 euros sur son transfert au RB Leipzig. Cela pourrait monter jusqu’à 1,2 millions d’euros si tous les bonus inclus dans le deal sont levés.

Trois ans et demi après son départ, c’est une manne providentielle et non négligeable pour un club qui traverse une période de turbulences sur le plan financier et qui doit plus que jamais compter sur ses dépenses, épinglé qu’il a été par la Ligue du football espagnol pour sa gestion dispendieuse au point de remettre en question les qualifications de deux de ses joueurs, Dani Olmo et Pau Víctor.