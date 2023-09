PSG: Comment se compose le budget du club le plus riche du handball français ?

Sur quoi reposent les 16 millions d’euros du budget du PSG handball ?

Bien que le différentiel se soit légèrement réduit, du double l’exercice précédent à un peu moins cette saison sur le premier dauphine, le HC Nantes, le PSG a le club le plus riche du handball français avec un budget écrasant la concurrence. Il est au commencement de cette nouvelle levée de la Liqui Moly StarLigue 2023-2024 de 16 425 576 euros, tel que nous l’avons déjà observé sur Sportune, pour tous les clubs du championnat élite.

Le PSG a le moins d’argent public parmi les clubs de la Liqui Moly StarLigue

Le Paris Saint-Germain est pourtant celui qui bénéficie le moins de soutiens des collectivités locales ou départementales ; rien de la part du sponsoring public et 101 036 euros des subventions publiques (contre 1,15 millions d’euros la moyenne des clubs de son championnat). Il compense et compose d’abord l’essentiel de son budget sur l’apport de l’actionnariat par les augmentations de capitals réalisées, pour soulager les pertes car rappelons que le PSG handball appartient comme son cousin du football au fonds souverain du Qatar, Qatar Sports Investments (QSI). Ainsi cette saison 2023-2024, la ligne « autres produits » égale 10,777 millions d’euros, quand la moyenne de la Liqui Moly StarLigue est dix fois inférieure à 1 million d’euros.

Le club qui tire le plus de bénéfices des droits TV et des partenaires privés

Pour le reste des pistes de recettes qui composent son budget, le Paris Saint-Germain compte 3,357 millions d’euros des partenariats privés, et 688 37 euros des droits TV et du marketing. Il est le meilleur dans ces deux registres là. En revanche, d’autres le dépassent sur les bénéfices des matchs à domicile sur la billtterie, à 1,5 millions d’euros pour Paris, c’est moins que le H (2,875 M€), Limoges (2,353 M€) et Chambéry (2,045 M).

44% du budget du PSG sert à payer les salaires du collectif proifessionnel

Cette saison 2023-2024, le budget du Paris SG handball est demeuré quasiment le même qu’un an plus tôt, en augmentation très légère de 0,37%. Ce budget sert à 44% à payer la masse salariale des joueurs et du staff technique, à 7 236 296 euros.