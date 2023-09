Les budgets et masses salariales de la Starligue handball 2023-2024

Les budgets de la Starligue 2023-2024 sont en hausse sur la saison dernière.

En hausse de 2% sur l’exercice précédent, le budget moyen d’une équipe de Liqui Moly Starligue, cette saison 2023-2024. Il s’élève à 5 662 773 euros, selon les chiffres officiels que vous donne Sportune. C’est un peu plus que celui de Limoges et un peu moins qu’à Nîmes. La masse salariale progresse elle aussi de 2% cette saison à 4 466 416 en moyenne, proche de celle du HBC Nantes.

+ 2% le budget et la masse salariale moyenne sur la saison dernière

Les salaires ne pèsent pas tous autant sur les budgets des 16 clubs de l’élite du handball, la proportion va de 37% pour la plus basse, à Nîmes jusqu’à 54% pour Saint-Raphael, le seul club où le taux dépasse la moitié. Aux extrêmes, le PSG est et reste le club le plus costaud économiquement parlant, avec son budget sans égal de presque 16,5 millions d’euros. Mais il est quasiment identique (+ 0,37%) à l’exercice passé.

Le PSG toujours dominant, Dijon le plus modeste

Il est cette saison à moins du double des premiers rivaux, Montpellier cette fois devancé par le HBC Nantes qui progresse de 12,5%. A l’opposé, le promu Dijon revendique et le budget le plus modeste (2,9 M€)et la masse des salaires (1,38 M€) la plus basse avec Créteil (1,36 M€)sur les charges de personnels (comprendre la rémunération des joueurs et du staff technique).

Des budgets qui reposent beaucoup sur les partenariats privés et les subventions

Les budgets des clubs de la Liqui Moly Starligue handball 2023-2024 reposent pour principale partie sur les partenariats privés (34%), les subventions publiques (20%), la billetterie (17%), le sponsoring public (7%), les droits TV (4%) et le reste des produits à 18%.

Budgets et masses salariales de la Liqui Moly Starligue handball 2023-2024

Club Budget Masse salariale Paris 16 425 576 € 7 236 296 € Nantes 9 219 000 € 4 496 140 € Montpellier 9 126 756 € 3 674 892 € Aix 6 261 051 € 2 450 567 €