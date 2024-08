PSG: A combien s’élève la fortune de Kevin Durant qui pourrait entrer dans l’actionnariat du club ?

Kevin Durant aimerait-il la France plus qu’il ne le dit dans ses déclarations ? Le basketteur américain, tout frais vainqueur des Bleus en finale pour l’or Olympique, déclarait à l’attention de l’équipe française : « J’ai quelque chose contre cette équipe de France. Ils nous ont battus aux Jeux olympiques et je n’aime aucun d’entre eux, même si je les respecte ».

« Qui aime bien châtie bien » dit l’adage, en l’occurence ça pourrait être vrai si se confirment les informations conjuguées de Romain Molina et Fabrizio Romano. Le premier annonce ce lundi sur le réseau X qu’un nouvel actionnaire pourrait entrer au capital du Paris Saint-Germain. L’autre avance en suivant le nom de la star des parquets de la NBA.

Kevin Durant était-il plus qu’une simple « guest », à l’occasion de sa récente visite au campus du PSG ? Peut-il devenir, à l’instar de son partenaire du Team USA, LeBron James chez les Reds de Liverpool, partie prenante du club champion de France de Ligue 1 ? Sa réussite personnelle l’autorise à ce genre d’opportunités, même s’il ne pèse pas assez lourd pour prétendre à une grosse part de l’actionnariat.

🔴🔵🏀 Kevin Durant, about to become a new minority stakeholder at Paris Saint-Germain!

Decision made as @Romain_Molina reported. pic.twitter.com/1BcNd1q0iN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024