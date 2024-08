PSG: Quand Kevin Durant leake la future veste Jordan du PSG

Kevin Durant avec une veste du PSG qui n’est pas encore sortie.

De passage au campus du club entre deux matchs avec les siens aux JO, la star du basketball américain Kevin Durant a créé la surprise lors de sa visite au campus du Paris Saint-Germain. L’ailier des Phoenix Suns a été aperçu portant ce qui devrait être la future veste d’échauffement third de l’équipe parisienne pour la saison 2024-2025.

Kevin Durant donne un aperçu du prochain maillot third du PSG

Cette apparition inattendue a donné un premier aperçu du prochain maillot third du PSG, dont la sortie officielle n’est prévue qu’en août ou septembre 2024. Le design de cette veste Jordan x PSG arbore des tons du rose qui devrait être la couleur principale du maillot third ; celui que les hommes de Luis Enrique porteront sur la grande scène de la Ligue des champions.

Matching Anthem Jacket coming soon too 👀 https://t.co/mUzFgFyqiJ pic.twitter.com/l2KvWAOQ90 — Sneaker Market RO (@sneakermarketro) June 6, 2024

Une fuite orchestré avec la marque Jordan, sponsor de Kevin Durant

La tenue arbore un fond noir rehaussé de manches rose clair. Une bande blanche sur le côté vient compléter la pièce. L’élément le plus remarquable reste sans doute le traitement du logo Jordan et de l’écusson du PSG, qui bénéficient d’un effet dégradé passant du rouge au rose pâle. La fuite, on le devine, a été savamment orchestrée par la division Jordan de l’équipementier Nike qui est à la fois le partenaire technique du Paris Saint-Germain et du basketteur Kevin Durant.