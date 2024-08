PSG: 2 icônes du PSG deviennent des Héros dans EA Sports 25

13 nouveaux Héros sur EA Sports 25

L’éditeur EA Sports a dévoilé ce lundi, l’identité de 13 anciens joueurs et joueuses professionnels qui ont été élu pour de nouveaux « Héros » du jeu EA Sports 25. Parmi eux, deux anciennes gloires du Paris Saint-Germain se distinguent : Laura Georges et Blaise Matuidi.

Blaise Matuidi et Laura Georges parmi 13 nouveaux Heros

Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’EA Sports de célébrer les parcours exceptionnels de joueurs et joueuses ayant marqué l’histoire de leurs clubs respectifs. Les Héros, incarnations virtuelles de ces légendes, pourront être intégrés aux équipes des joueurs dans le mode Ultimate Team.

Laura Georges, pilier de la défense parisienne et internationale française, et Blaise Matuidi, milieu de terrain infatigable au PSG comme en équipe de France, rejoignent ainsi un casting prestigieux. On y retrouve notamment Eden Hazard, Tim Howard, ou encore Jaap Stam et l’expansif slovaque, Marek Hamsik.

Nouveauté cette année : les joueurs précommandant l’édition Ultimate avant le 20 août recevront un élément « Origin Hero » dès le lancement, évoluant automatiquement en « Prime Hero » fin novembre. Pour illustrer ces transformations de « débutants en super-héros », EA Sports a dévoilé une bande-annonce au style BD mettant en scène certains de ces Héros.