Floyd Mayweather s’offre un cadeau à plus du million pour son anniversaire

Deux Rolls Royce plutôt qu’une, Floyd Mayweather s’est fait très plaisir à l’approche de son 48e anniversaire.

À l’approche de son 48e anniversaire, Floyd Mayweather Jr. s’est offert un cadeau à sa démesure : deux Rolls-Royce flambant neuves, une nouvelle extravagance qui vient enrichir sa collection automobile déjà estimée à plus de 200 millions de dollars.

L’ancien champion de boxe invaincu, dont la fortune est évaluée à 1,2 milliard de dollars, a partagé sur Instagram l’acquisition de ces véhicules de luxe, filmés devant le showroom Champion Motoring. Les images dévoilent des intérieurs somptueux : l’une arbore une sellerie bleu profond avec un ciel de toit étoilé, tandis que la seconde se distingue par ses finitions jaunes audacieuses. Chaque Rolls-Royce valant plus de 500 000 dollars, la facture totale dépasse aisément le million.

Une passion dévorante pour ce qui coûte très cher

Cette passion pour le luxe automobile n’est qu’une facette de l’empire Mayweather. Le « Money Man » cultive également une collection de montres estimée à 100 millions de dollars, dont la célèbre « Billionaire Watch » à 18 millions. Sa dernière acquisition en date ? Une Rolex Daytona « Eye of the Tiger » à 400 000 dollars, achetée chez Benny the Jeweler à New York.

Retraité des rings mais pas des affaires, Mayweather continue d’étendre son influence dans l’immobilier, notamment avec un investissement récent de 150 millions de dollars dans l’emblématique Versace Mansion de Miami, confirmant sa transformation réussie d’athlète légendaire en véritable magnat des affaires.